Кушнер наголосив, що здійснення обміну полоненими було головним завданням тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер зробив заяву про найбільший від початку війни обмін полоненими між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Кушнера голові наглядової ради Axel Springer Маттіасу Депфнеру для проєкту MD MEETS.

«Метою тристоронньої зустрічі було, перш за все, побачити, чи зможемо ми здійснити великий гуманітарний обмін полоненими, який відбудеться дуже скоро перед святами, і який буде найбільшим обміном за всю війну», – сказав зять Трампа.

Джаред Кушнер зауважив, що під час цього обміну тисячі людей зможуть повернутися додому до своїх родин.

Напередодні керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що перший етап масштабного обміну військовополоненими між Україною та Росією може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня. «Це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повернутися», – сказав він.

До слова, 19 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив про завершальний етап узгодження обміну полоненими між Україною та Росією. За його словами, спецслужби двох країн працюють над звіркою відповідних списків.