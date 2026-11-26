Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що російський диктатор Володимир Путін запевнив американську сторону у відсутності намірів застосовувати ядерну зброю. За словами Кушнера, це свідчить про стриманість Кремля на тлі війни проти України. Про це він сказав в інтерв’ю подкасту MD Meets, повідомляє «Главком».

«Поки що Путін демонстрував стриманість. Він погодився не застосовувати ядерну зброю, що, очевидно, є дуже важливим фактором, і запевнив нас, що це не входить у його наміри», – заявив Кушнер.

Водночас представник адміністрації Трампа назвав нинішній період надзвичайно небезпечним. На його думку, хоча бойові дії географічно обмежені територією України, війна фактично перетворилася на проксі-конфлікт, у якому Європа фінансує та озброює Україну для протистояння Росії.

Кушнер попередив, що для масштабної ескалації може вистачити навіть кількох прорахунків.

«Ми живемо в неймовірно небезпечний час. Ця війна певною мірою локалізована в межах України, але фактично вона стала проксі-війною, де Європа фінансує та озброює Україну проти Росії. І не знадобиться багато прорахунків, щоб усе це масштабно ескалювало», – сказав він.

Варто зазначити, що Кушнер не навів подробиць, коли саме Путін нібито дав такі запевнення та в якій формі.

Нагадаємо, що зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвав Володимира Путіна «гросмейстером політики» та історичною постаттю. Американський переговірник також заявив, що російський диктатор нібито хоче не лише завершити війну проти України, а й перезапустити відносини з Вашингтоном.