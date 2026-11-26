Зеленський також повідомляв про невизначеність США з формулюванням гарантій безпеки

Американський план безпекових гарантій може затягнутися на невизначений час. Аналітики вважають, що запропонована Вашингтоном процедура погодження створює додаткові умови, без виконання яких Україна не зможе отримати обіцяний захист. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував останні заяви представників адміністрації США, повідомляє «Главком».

Зокрема, 19 листопада представник американської сторони Джаред Кушнер заявив, що Вашингтону нібито вдалося переконати Росію щодо надання Україні гарантій безпеки за зразком п’ятої статті НАТО.

Однак уже 22 листопада Кушнер уточнив, що такі гарантії мають пройти конституційні процедури у США та отримати схвалення Конгресу. За його словами, законодавці підтримають їх лише за умови, що вони відповідатимуть національним інтересам Америки, а ширші домовленості щодо безпеки зроблять малоймовірним застосування цих гарантій.

Крім того, Кушнер наголосив, що питання безпеки України не можна розглядати окремо від повоєнної архітектури безпеки Європи.

В ISW вважають, що такий підхід може суттєво затримати надання Україні гарантій або взагалі унеможливити їх отримання. Фактично, за оцінкою аналітиків, Вашингтон пропонує спочатку домогтися згоди Конгресу США та Росії, узгодити нову систему європейської безпеки й переконатися, що американські зобов’язання ніколи не доведеться виконувати.

Ще однією перешкодою аналітики називають принципові розбіжності між вимогами Кремля та пропозиціями США і європейських партнерів.

Російські чиновники неодноразово відкидали суттєві гарантії безпеки для України, зокрема розміщення іноземних військових на її території. Водночас Москва пов’язує завершення війни з переглядом усієї системи європейської безпеки на власних умовах.

Зокрема, Кремль повернувся до вимог, які висував НАТО ще у грудні 2021 року. Тоді Росія вимагала від Альянсу вивести зброю та військовий персонал із країн, що приєдналися до нього після 1997 року. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 23 листопада відкинув можливість повернення Альянсу до кордонів 1997 року.

Окремим каменем спотикання залишається Донбас. Країна-агресор наполягає, щоб Україна відмовилася від контролю над цією територією ще до припинення вогню та початку повноцінних мирних переговорів.

За оцінкою ISW, у такому разі Україна втратила б контроль над укріпленим оборонним поясом Донбасу ще до отримання будь-яких гарантій безпеки.

Аналітики наголошують: домовленості мають враховувати інтереси США, Росії та європейських держав. Узгодити всі ці позиції буде надзвичайно складно, а досягнення спільної згоди може виявитися взагалі неможливим.

Варто нагадати, що США виключили можливість відправлення американських військових до України та створення своїх військових баз на її території в межах післявоєнних гарантій безпеки. Така позиція Вашингтона не відповідає очікуванням Києва.