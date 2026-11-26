У Франції спалахнув політичний скандал через присутність французьких військовослужбовців на території України. Опозиційні політики обурені тим, що уряд не повідомив парламент про їхнє відправлення. Влада натомість наполягає, що йдеться про небойову місію, яка не потребує окремого погодження законодавців. Про це повідомляє Politico, пише «Главком».

У центрі суперечки – місія Volia, якою керує французький генерал. Її учасники навчають українських військових та допомагають обслуговувати передану Францією військову техніку. За інформацією французького суспільного мовника RFI, місія працює в Україні щонайменше з літа 2026 року.

Зокрема, французькі фахівці надають технічну допомогу з обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar та винищувачів Mirage 2000. Водночас французькі військові не залучені безпосередньо до бойових дій.

Заступниця міністра оборони Франції Аліс Руфо мала пояснити обставини місії під час закритого слухання в Сенаті 25 листопада. Раніше, виступаючи в Національних зборах, вона підтвердила, що в Україні діє координаційна структура, яка займається навчанням та технічним обслуговуванням озброєння. Водночас Руфо назвала абсурдними твердження про безпосередню участь французьких військових у бойових операціях.

Головна претензія опозиції полягає в тому, що парламент не отримав інформації про місію заздалегідь. Стаття 35 Конституції Франції передбачає, що уряд має повідомити законодавців про рішення щодо залучення збройних сил за кордоном не пізніше ніж через три дні після початку операції. Якщо вона триває понад чотири місяці, її продовження має схвалити парламент.

Однак французьке Міністерство оборони вважає, що місія Volia не підпадає під ці вимоги, оскільки її учасники не беруть участі в бойових діях.

Голова комітету Сенату з питань оборони та збройних сил Седрік Перрен заявив, що уряд мав принаймні поінформувати профільні парламентські комітети або керівництво обох палат. Він також застеріг, що розголошення таких відомостей через ЗМІ створює можливості для Росії використовувати їх у своїй пропаганді.

Депутат від лівої партії «Нескорена Франція» Бастьєн Лашо, зі свого боку, заявив, що в разі залучення французьких військових до бойових дій країна могла б опинитися у стані війни з Росією без голосування парламенту.

Варто нагадати, що Франція підтвердила присутність своїх військовослужбовців на території України, однак заперечила їхню участь у бойових діях. Французькі військові допомагають навчати українських захисників, а також обслуговувати та ремонтувати передану Україні військову техніку.



