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Експосадовець Держдепу заявив, що ще три країни готові відправити війська в РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Експосадовець Держдепу заявив, що ще три країни готові відправити війська в РФ
Колишній посадовець США розповів про країни, які можуть відправити війська в РФ
фото з відкритих джерел

Колишній посадовець Державного департаменту США Девід Тафурі зробив заяву щодо відправки військ в Росію

Є ще три країни, готові відправити війська для участі у війні в Україні. Про це в коментарі «24 Каналу» повідомив колишній посадовець Державного департаменту США Девід Тафурі. За його словами, розміщення військ КНДР у Росії підтверджує те, чого Захід остерігався: союзні країни РФ, які є міжнародними ізгоями, активно підтримуватимуть Кремль у цьому конфлікті.

«Нас повинно турбувати те, що є ще кілька країн, які стоять на боці Росії, зокрема Іран, Сирія, Китай, та можуть допомогти задовольнити потреби у людях, яких можна відправити в Україну», – сказав політик.

Тафурі також підкреслив, що країна-окупант уже зазнала значних втрат військ на території України, і Північна Корея задовольняє потребу у живій силі та допомагає російському лідеру Путіну показати світові, що в Москви є союзники.

«Вони також можуть надати певні компоненти та матеріали, необхідні Росії для підтримки роботи військово-промислового комплексу. Хоча зі стратегічної точки зору реальний вплив, ймовірно, не є значним, це не означає, що армія КНДР не є боєздатною, але вона додає додаткові війська», – підсумував колишній посадовець Держдепу.

Нагадаємо, посол Росії в ООН Василь Небензя спростував інформацію про присутність військ КНДР у Росії поблизу кордону з Україною, охарактеризувавши це як лише домисли.

Нагадаємо, розвідка зауважує, що північнокорейські військові вже пройшли базову бойову підготовку в межах «Штормового корпусу». Тому попри недосвідченість у воєнних конфліктах їх не слід недооцінювати.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: розвідка Сирія армія Китай посол військові Північна Корея відео

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