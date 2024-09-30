ЦАХАЛ закликав жителів півдня Лівану евакуюватися

Багато ліванських жителів перебувають поблизу місць базування «Хезболли»

Ізраїль закликав жителів прикордонних районів південного Лівану до негайної евакуації через близькість до об'єктів угруповання «Хезболла». Про це повідомив представник ЦАХАЛ Авіхай Адраей та ізраїльське видання Haaretz.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пояснила, що мешканці цих населених пунктів знаходяться в небезпечній зоні, де можуть відбуватися бойові дії через напруженість з «Хезболлою», яка контролює частини південного Лівану. Ізраїль попереджає про можливі удари та наземні операції в цих районах, оскільки бойовики активно використовують ці території для атак на ізраїльські позиції.

Речник ЦАХАЛ для арабських ЗМІ Авіхай Адрей попередив жителів Дахії в Бейруті – в районах Аль-Лілкі, Харат Харич і Бардж Аль-Бараджна – що вони мають евакуюватися, бо знаходяться поблизу об'єктів "Хезболли", які є цілями ізраїльської армії.

«Термінове попередження жителям південних околиць Бейрута. Усім присутнім у зазначених на конкретних картах будівлях та прилеглих до них будівлях у наступних мікрорайонах: Бузок, Харет Грейк, Бурдж-ель-Барайн. Ви знаходитесь поблизу інтересів і об'єктів терористичної Хезболли, і тому ЦАХАЛ діятиме проти них з силою», – йдеться в його публікації у мережі.

У той час, як міжнародна спільнота закликає Ізраїль до обережності та утримання від наземного вторгнення в Ліван, бойові дії на кордоні тривають, і ситуація загострюється. ООН і Європейський Союз висловили занепокоєння можливим розширенням конфлікту, що може значно погіршити гуманітарну ситуацію в регіоні​.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ліванська армія відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем після того, як ЦАХАЛ почав наземну операцію в регіоні.

До слова, 30 вересня, президент США Джо Байден заявив, що виступає проти ізраїльської наземної операції в Лівані. Також Байден закликав сторони до припинення вогню, оскільки напруга в регіоні зросла після вбивства лідера Хезболли Хасана Насралли.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізраїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Як заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Ізраїль зіткнеться з серйозними труднощами у поверненні своїх громадян до їхніх домівок на півночі країни, якщо він вступить у повномасштабну війну з бойовиками «Хезболли» або Іраном.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.