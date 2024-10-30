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Китайські спецслужби виявили у прибережних водах шпигунські пристрої

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китайські спецслужби виявили у прибережних водах шпигунські пристрої
Китай повідомив про шпигунську діяльність
фото із відкритих джерел

Китай попередив про глибоководні шпигунські пристрої, підводні «маяки», які є орієнтиром для іноземних підводних човнів

Спецслужби Китаю виявили у прилеглих морських акваторіях іноземні шпигунські пристрої. Про це із посиланням на Міністерство державної безпеки (МДБ) КНР, пише Reuters.

Як заявили у відомстві, іноземні шпигунські та розвідувальні служби використовують усілякі засоби для посилення розвідки та моніторингу морських акваторій Китаю. «Вони вжили серію заходів зі збору розвідданих та крадіжки технологій. Відповідно до закону, органи національної безпеки (Китаю, – «Главком») захопили цілу низку спеціальних технічних пристроїв, призначених для збору даних про ситуацію на морі», – йдеться у заяві.

У МДБ додали, що ключовий етап розвитку, на якому перебуває КНР, пов'язаний із різними ризиками та викликами.

У заяві уточнюється, що деякі виявлені шпигунські пристрої були розташовані просто на морській поверхні. Інші були поміщені ближче до дна і використовувалися іноземними структурами як «таємні аванпости», які збирали інформацію про гідрографію та судноплавство.

«Тим самим окремі держави отримували дані, які можуть відіграти важливу роль у разі виникнення воєнного конфлікту», – заявили в МДБ.

До слова, у США вважають, що китайські хакери перехоплювали телефонні переговори американських політиків, серед яких один із радників кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа. 

 

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Теги: Китай шпигун субмарина море переговори

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