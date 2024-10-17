Путін затягує війну, але це може не спрацювати – аналіз ISW

Диктатор Володимир Путін раніше думав, що його армія зможе виграти війну, виснаживши ЗСУ та Україну

Сучасна стратегія перемоги російського диктатора Володимира Путіна зосереджена на затягуванні війни, виходячи з припущення, що його війська здатні здобути успіх у війні на виснаження. Проте ці задуми можуть зазнати нищівного провалу. Саме так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що Путін і російське військове керівництво наказали російським військам протягом року проводити наступальні дії вздовж лінії фронту на сході та північному сході України. Мета цієї кампанії – виснажити Збройні сили України та завадити їм зібрати достатні сили і ресурси для проведення контрнаступів.

«Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають збереження ініціативи на всьому театрі воєнних дій в якості стратегічного пріоритету. Вони продемонстрували свою толерантність до тривалих наступальних операцій, що призводять до поступового, повзучого просування, далекого від запланованих оперативних цілей», – йдеться у звіті.

Також в ISW зазначили, що російські військові наразі намагаються ліквідувати загрозу з боку ЗСУ в Курській області й одночасно продовжують наступальний тиск на сході України, переслідуючи свої давні оперативні цілі.

Нагадаємо, у своєму звіті аналітики ISW написали, що Ігор Гіркін, колишній російський офіцер та націоналіст, який наразі перебуває у в'язниці, висловив сумніви щодо офіційної стратегії перемоги, яку пропагує Кремль.

До слова, експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що силам оборони вдалося зупинити наступ російських військ у районі Селидового, що в Донецькій області. Проте, українським захисникам, ймовірно, доведеться покинути місто через загрозу оточення.

Як стало відомо раніше, у прифронтовому Покровську на Донеччині проживає 12 тис. людей, серед яких 68 дітей. Цю інформацію озвучив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.