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Ненависть до українців у Чехії зростає? Соціолог зробив тривожний прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ненависть до українців у Чехії зростає? Соціолог зробив тривожний прогноз
Чехія займає у світі третю сходинку за кількість українських біженців. Наразі там проживає щонайменше 362 тис. громадян України
фото з відкритих джерел

У Чехії торік за різні злочини було засуджено майже 5,5 тис. іноземців. Найбільше словаків та українців

У мешканців чеського Пльзеня зростає ненависть до українських біженців, тож вони закликають до рішучих заходів. Про це заявив соціолог Ян Лукашек, пише чеське видання Іdnes.

Наплив іноземців також тягне за собою зростання злочинності. З кожним наступним випадком зростає ненависть і зростає гостра реакція проти біженців. Люди бояться і відчувають, що держава нічого не вирішує. «Це незначні випадки, а потім трапляється один, який стане приводом для серйозних дій у відповідь, коли люди вирішать помститися», – попереджає соціолог.

Як приклад злодіянь українців він наводить те, що нещодавно українець жорстоко зґвалтував п'ятнадцятирічну дівчину у Пльзені, пізніше – криваву бійку чеха із двома парубками та двома жінками із України, а також витівку п'яного українця, який словесно ображав перехожих на вулицях одного із ческих міст.

Соціологи зазначають, Пльзень і Пльзенський край можуть бути попередженням про те, що тихо відбувається в усьому суспільстві і що може вибухнути за короткий час – тут живе вдвічі більше іноземців, ніж у середньому по країні, і тут швидше зростає ненависть до іноземців, особливо українців.

Як пише Іdnes, у Чехії торік за різні злочини було засуджено майже 5,5 тис. іноземців. Найбільше словаків, яких було 1654, і лише на кілька десятків менше – 1607 – українців.

Раніше 57% українських біженців у Чехії заявили, що стикалися з вербальною агресією через українське походження, а 5% розповіли, що зазнавали фізичного нападу. 

Нагадаємо, європейська міграційна політика поки що недостатньо ефективна, тому потрібні нові заходи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, пише видання Irozhlas. Зокрема, прем'єр-міністр Чехії буде обговорювати покращення захисту зовнішніх кордонів Шенгенської зони, прискорення репатріації мігрантів, допомогу та співпрацю з країнами їхнього походження на політичному форумі у Гранаді.

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Теги: житло Чехія міністр біженці політика держава мігранти українці

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