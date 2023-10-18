Ненависть до українців у Чехії зростає? Соціолог зробив тривожний прогноз

У Чехії торік за різні злочини було засуджено майже 5,5 тис. іноземців. Найбільше словаків та українців

У мешканців чеського Пльзеня зростає ненависть до українських біженців, тож вони закликають до рішучих заходів. Про це заявив соціолог Ян Лукашек, пише чеське видання Іdnes.

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Наплив іноземців також тягне за собою зростання злочинності. З кожним наступним випадком зростає ненависть і зростає гостра реакція проти біженців. Люди бояться і відчувають, що держава нічого не вирішує. «Це незначні випадки, а потім трапляється один, який стане приводом для серйозних дій у відповідь, коли люди вирішать помститися», – попереджає соціолог.

Як приклад злодіянь українців він наводить те, що нещодавно українець жорстоко зґвалтував п'ятнадцятирічну дівчину у Пльзені, пізніше – криваву бійку чеха із двома парубками та двома жінками із України, а також витівку п'яного українця, який словесно ображав перехожих на вулицях одного із ческих міст.

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Соціологи зазначають, Пльзень і Пльзенський край можуть бути попередженням про те, що тихо відбувається в усьому суспільстві і що може вибухнути за короткий час – тут живе вдвічі більше іноземців, ніж у середньому по країні, і тут швидше зростає ненависть до іноземців, особливо українців.

Як пише Іdnes, у Чехії торік за різні злочини було засуджено майже 5,5 тис. іноземців. Найбільше словаків, яких було 1654, і лише на кілька десятків менше – 1607 – українців.

Раніше 57% українських біженців у Чехії заявили, що стикалися з вербальною агресією через українське походження, а 5% розповіли, що зазнавали фізичного нападу.

Нагадаємо, європейська міграційна політика поки що недостатньо ефективна, тому потрібні нові заходи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, пише видання Irozhlas. Зокрема, прем'єр-міністр Чехії буде обговорювати покращення захисту зовнішніх кордонів Шенгенської зони, прискорення репатріації мігрантів, допомогу та співпрацю з країнами їхнього походження на політичному форумі у Гранаді.