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Ердоган дав ляпаса дитині, яка не захотіла поцілувати його руку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ердоган дав ляпаса дитині, яка не захотіла поцілувати його руку (відео)
Діти після отриманого хлопчиком ляпаса обіймають президента Ердогана на сцені
фото: скриншот відео

Президент Ердоган здивував своєю реакцією на поведінку дитини, що не поцілувала йому руку 

Президент Туреччини  Реджеп Таїп Ердоган відвідав «Проєкт захисту та відновлення плато Айдер, міську трансформацію провінції та аварійне будівництво під ключ і церемонію масового відкриття» в Різе. Під час церемонії на сцену було запрошено кількох дітей, і коли один з хлопчиків на сцені не поцілував Ердогану руку, той дав йому легенького ляпаса та знову підставив руку для цілування.

При цьому дорослі, які були разом із Ердоганом на сцені, почали посміхатися. Після цього хлопчик приклався чолом до руки президента і поцілував її. Дитина отримала заохочення за свій вчинок – президент дав хлопчикові кишенькові гроші.

Інший хлопчик, ймовірно, знайомий з місцевим ритуалом, одразу кинувся обіймати та цілувати президента, він також отримав від Ердогана кишенькові кошти. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ООН мертва духом і не здатна зупинити не лише геноцид у секторі Газа, а й захистити власних співробітників. За його словами, ООН стала організацією, від якої немає сенсу.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган відео дитина

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