Ердоган дав ляпаса дитині, яка не захотіла поцілувати його руку (відео)

Президент Ердоган здивував своєю реакцією на поведінку дитини, що не поцілувала йому руку

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідав «Проєкт захисту та відновлення плато Айдер, міську трансформацію провінції та аварійне будівництво під ключ і церемонію масового відкриття» в Різе. Під час церемонії на сцену було запрошено кількох дітей, і коли один з хлопчиків на сцені не поцілував Ердогану руку, той дав йому легенького ляпаса та знову підставив руку для цілування.

При цьому дорослі, які були разом із Ердоганом на сцені, почали посміхатися. Після цього хлопчик приклався чолом до руки президента і поцілував її. Дитина отримала заохочення за свій вчинок – президент дав хлопчикові кишенькові гроші.

Інший хлопчик, ймовірно, знайомий з місцевим ритуалом, одразу кинувся обіймати та цілувати президента, він також отримав від Ердогана кишенькові кошти.

Реджеп Ердоган спочатку дав ляпаса маленькому хлопчику, бо той не поцілував його руку, а коли хлопчик «виправився», президент Туреччини дав йому кишенькові гроші pic.twitter.com/FBw1sA9bnV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 28, 2024

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ООН мертва духом і не здатна зупинити не лише геноцид у секторі Газа, а й захистити власних співробітників. За його словами, ООН стала організацією, від якої немає сенсу.