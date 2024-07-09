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У Росії сталася пожежа на хімзаводі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Росії сталася пожежа на хімзаводі
Російські надзвичайники інформували, що загоряння відбулося на висоті 56 метрів
скриншот відео

Повідомляється що внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає

У російському місті Кіровськ (Мурманська область) сьогодні, 9 липня, сталася пожежа на хімічному підприємстві. Пожежа  охопила близько 1,5 тис. кв.м об'єкта. Про це повідомляє Telegram-канал МНС Росії.

Російські надзвичайники інформували, що загоряння відбулося на висоті 56 метрів.

«Горить покрівля складу з апатит-нефеліновим концентратом» , – йдеться в заяві російського міністерства.

Також вказувалося, що на місці працювали 46 спеціалістів та 14 одиниць техніки.

«Відкрите горіння вже ліквідовано на 1500 квадратних метрах» , – повідомили в МНС о 05:09 та уточнили через близько пів години, що вогнеборці вже загасили пожежу на промисловому підприємстві.

В міністерстві додали, що внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

Зазначимо, що у  заяві російських рятвальників назва палаючого підприємства не вказується, проте, судячи з оприлюднених відомством кадрів, йдеться про Кіровський філіал гірничо-збагачувальний комплекс АТ «Апатит» .

З відкритих джерел відомо, що даний комбінат займається виробництвом фосфатної сировини. Підприємство є містоутворюючим підприємством міст Кіровськ та Апатити.

Також уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі. Про це пишуть росЗМІ та місцеві пабліки.

Раніше повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року
Теги: пожежа відео росія завод

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