Вибори президента, а не «Охматдит»: що сьогодні розмістили світові ЗМІ на перші шпальта

Новини про масований обстріл РФ не займали перші шпальта у світовій пресі

Головною темою новин у США є президентські вибори у листопаді

Сьогодні, 8 липня, Росія завдала масованого ракетного удару по декількох містах України. Зокрема російські терористи обстріляли дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Водночас на перших штальтах американських та світових ЗМІ журналісти виставляли новини та світлини про вибори президента США, вибори у Франції та Covid-19.

Новини про цілеспрямований обстріл дитячої лікарні у Києві розміщувалися на других або третіх шпальтах світових сайтів.

The Wall Street Journal – щоденна газета, одне з найбільших і найвпливовіших американських видань. Передовою статею є те, що страхові служби виділили $50 мільярдів на хвороби, з якими не можуть впоратися лікарі. Також основними новинами є вибори в США та Франції. Відео російського обстрілу можна знайти лише у розділі Європа: теж не на першому екрані.

The Washington Post – американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших.

На перших штальтах журналісти помістили новини про Трампа та Байдена, протести у Франції у зв'язку із виборами та шахрайство Boeing, пов'язане із інцидентами з літаками.

Навіть у розділі «Війна в Україні» головною світлиною є прибуття Орбана в Китай.

Американське онлайн-медіа Politico в галузі політичної журналістики також не розмістило на головній сторінці російську атаку, хоча новина про це є помітною у списку останніх новин. На першому екрані стаття про «План виживання Байдена» .

The New York Times — американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку, на передовиці опублікувала новину про те, що Байден залишається кандидатом у президенти. Трохи нижче журналісти розмістили фото українців, які допомагають розбирати завали у Києві.

CNN – одна з провідних телерадіокомпаній світу помістила передовиці про більш як 20 загиблих вналідок російської атаки на Київ. Ця новина була разом із новинами про події у Франції після і виборів, і про те, що Байден не покидає президентські перегони.

The Guardian – британська газета, яка вважається однією з найкращих газет Великої Британії, розмістила на першу шпальту новину про більш як 20 загиблих вналідок російської атаки на Київ.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Мер Києва Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка. Загалом у лікарні «Охматдит» наразі перебуває 16 постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Серед них семеро дітей. 15 осіб госпіталізовано. Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти.

Також масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувається в Україні сьогодні.