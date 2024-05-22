Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган зможе оголосити в Туреччині загальну мобілізацію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган зможе оголосити в Туреччині загальну мобілізацію
Ердоган отримав новы повноваження щодо армії
фото із відкритих джерел

Президент Туреччини прийняв на себе повноваження оголошувати в країні загальну мобілізацію

У Туреччині скасовано Статут про мобілізацію та військовий стан. Відповідний указ напередодні, 21 травня, підписав президент Реджеп Тайїп Ердоган. Про це пише турецьке видання Ilkha.

Згідно з документом, замість Статуту про мобілізацію та військове становище від 24 травня 1990 року, затвердженого постановою № 90/500 Ради міністрів Туреччини, набуло чинності Положення про мобілізацію та військове становище.

Ця зміна спрямована на приведення законодавчої бази у відповідність до вимог сучасного періоду, пояснили в адміністрації турецького лідера.

«Метою положення, яке складається з 52 сторінок, є «процедури та положення щодо здійснення підготовки з метою швидкого та ефективного переведення всієї влади та ресурсів держави зі стану миру в стан мобілізації та/ або війни, або періоду напруженості та кризи, коли виникла ситуація, яка ще не була оголошена, але може вимагати війни», – йдеться у публікації.

У документі йдеться, що у разі виникнення ситуації, яка робить неминучою війну та бунт проти Турецької Республіки, загрози цілісності країни та єдності народу всередині держави чи ззовні, президент уповноважений оголосити загальну чи часткову мобілізацію.

Раніше цього місяця ЗМІ Туреччини повідомили про «можливість повторення спроби держперевороту в країні», посилаючись на відповідне попередження з боку політичного союзника Ердогана - голови Партії націоналістичного руху (МНР) Девлета Бахчелі.

Читайте також: Ердоган назвав справжню причину скасування свого візиту до Байдена

 

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган партії статут мобілізація президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика Британія виділить найбільший досі пакет оборонної підтримки для України
Зеленський обговорив із Сунаком новий пакет допомоги
23 квiтня, 13:11
Порошенко, Кличко та депутат Маленко найбільше піаряться у Telegram-каналах, орієнтованих на столичну аудиторію
Кого піарять київські Telegram-канали? Дослідження
30 квiтня, 15:29
Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях Служби безпеки України
Зеленський змінив низку очільників обласних управлінь СБУ
1 травня, 21:09
Нині Збройні сили Данії складаються з 9 тисяч контрактників та 4700 призовників
Одна з країн ЄС планує запровадити обов'язковий призов для жінок
29 квiтня, 21:57
Президент: Дуже розраховуємо на оперативність постачання від Сполучених Штатів – це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта
Зеленський: На фронті мають домінувати не російські авіабомби, а українська ініціатива
30 квiтня, 21:01
Заява Йоганніса пролунала після того, як Німеччина закликала країн-членів ЄС та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України
Президент Румунії готовий обговорити відправку системи Patriot в Україну
8 травня, 02:23
Угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав з низкою інших країн
Візит Зеленського до Іспанії: названо дату
14 травня, 17:32
За проігноровану повістку до ТЦК жінці присуджено 5,1 тис. грн штрафу
В Україні суд вперше покарав ухилянтку
16 травня, 15:47
У компанії наголосили, що підключені до платформи кур’єри є самозайнятими особами, тому їхнє бронювання неможливе
Сервіс Glovo відреагував на скандал з бронюванням
16 травня, 21:30

Політика

Ердоган зможе оголосити в Туреччині загальну мобілізацію
Ердоган зможе оголосити в Туреччині загальну мобілізацію
США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника
США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника
Міноборони Швеції повідомило, скільки часу потрібно НАТО, щоб озброїти Україну
Міноборони Швеції повідомило, скільки часу потрібно НАТО, щоб озброїти Україну
Туреччина розкрила низку дивних збігів у аварії гвинтокрила з президентом Ірану
Туреччина розкрила низку дивних збігів у аварії гвинтокрила з президентом Ірану
США можуть вжити санкції проти Гаазького суду через запит на арешт Нетаньягу
США можуть вжити санкції проти Гаазького суду через запит на арешт Нетаньягу
Туск звинуватив РФ в організації незаконного переправлення мігрантів до Європи
Туск звинуватив РФ в організації незаконного переправлення мігрантів до Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
ТЦК втратить каральну функцію? У Раді з’явився несподіваний законопроєкт
25K
НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»
24K
Податок на бездітність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
19K
Боєць батальйону «Свобода»: Київ переповнений людьми у військовій формі, які до війни не мають стосунку
14K
Тіна Кароль переспівала легендарну пісню Миколи Мозгового. Що з того вийшло (відео)
13K
Вулиці перетворилися на крижані річки: Польщею пронісся буревій з градом (фото, відео)

Новини

Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
Вчора, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Вчора, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua