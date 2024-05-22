Ердоган зможе оголосити в Туреччині загальну мобілізацію

Президент Туреччини прийняв на себе повноваження оголошувати в країні загальну мобілізацію





У Туреччині скасовано Статут про мобілізацію та військовий стан. Відповідний указ напередодні, 21 травня, підписав президент Реджеп Тайїп Ердоган. Про це пише турецьке видання Ilkha.

Згідно з документом, замість Статуту про мобілізацію та військове становище від 24 травня 1990 року, затвердженого постановою № 90/500 Ради міністрів Туреччини, набуло чинності Положення про мобілізацію та військове становище.

Ця зміна спрямована на приведення законодавчої бази у відповідність до вимог сучасного періоду, пояснили в адміністрації турецького лідера.

«Метою положення, яке складається з 52 сторінок, є «процедури та положення щодо здійснення підготовки з метою швидкого та ефективного переведення всієї влади та ресурсів держави зі стану миру в стан мобілізації та/ або війни, або періоду напруженості та кризи, коли виникла ситуація, яка ще не була оголошена, але може вимагати війни», – йдеться у публікації.

У документі йдеться, що у разі виникнення ситуації, яка робить неминучою війну та бунт проти Турецької Республіки, загрози цілісності країни та єдності народу всередині держави чи ззовні, президент уповноважений оголосити загальну чи часткову мобілізацію.

Раніше цього місяця ЗМІ Туреччини повідомили про «можливість повторення спроби держперевороту в країні», посилаючись на відповідне попередження з боку політичного союзника Ердогана - голови Партії націоналістичного руху (МНР) Девлета Бахчелі.