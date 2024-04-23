Зеленський обговорив із Сунаком новий пакет допомоги

Зеленський та Ріші Сунак також обговорили створення дієвої моделі конфіскації російських активів

Президент України провів телефонну розмову з прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунаком, у ході якої стало відомо, що Велика Британія виділить найбільший досі пакет оборонної підтримки для України обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

Президент зазначив, що пакет підтримки включатиме Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки, плавзасобів та боєприпасів, які необхідні Україні на полі бою.

Також президент України та прем’єр-міністр Великої Британії обговорили створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Сунак оголосить про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку життєво важливого обладнання.

«Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи», – йдеться у повідомленні.

Додаткове фінансування розміром 500 млн фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії звинувачують у «повільній роботі» з невикористанням половини з £900 млн для України. Затримки означають, що лише £404 млн із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було витрачено. Про це пише журналіст The Guardian, зазначаючи, що більша частина військового фонду для України не використана через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

Як повідомлялося, кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО), які будуть оголошені найближчим часом.