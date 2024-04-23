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Зеленський обговорив із Сунаком новий пакет допомоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зеленський обговорив із Сунаком новий пакет допомоги
Велика Британія виділить найбільший досі пакет оборонної підтримки для України
фото Reuters

Зеленський та Ріші Сунак також обговорили створення дієвої моделі конфіскації російських активів

Президент України провів телефонну розмову з прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунаком, у ході якої стало відомо, що Велика Британія виділить найбільший досі пакет оборонної підтримки для України обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

Президент зазначив, що пакет підтримки включатиме Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки, плавзасобів та боєприпасів, які  необхідні Україні на полі бою.

Також президент України та прем’єр-міністр Великої Британії обговорили створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Сунак оголосить про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку життєво важливого обладнання. 

«Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи», – йдеться у повідомленні.

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Додаткове фінансування розміром 500 млн фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі.

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Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії звинувачують у «повільній роботі» з невикористанням половини з £900 млн для України. Затримки означають, що лише £404 млн із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було витрачено. Про це пише журналіст The Guardian, зазначаючи, що більша частина військового фонду для України не використана через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

Як повідомлялося, кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО), які будуть оголошені найближчим часом.

Теги: військова допомога Ріші Сунак президент Володимир Зеленський Велика Британія Україна

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