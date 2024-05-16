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Сервіс Glovo відреагував на скандал з бронюванням

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сервіс Glovo відреагував на скандал з бронюванням
У компанії наголосили, що підключені до платформи кур’єри є самозайнятими особами, тому їхнє бронювання неможливе
фото з відкритих джерел

Представниця компанії запевняє: заброньовано всього лише 10 співробітників

Технологічна компанія Glovo під юридичною назвою ТОВ «Гловоапп Україна» наразі налічує 108 співробітників, серед яких заброньованими є 10 людей. Про це «Главкому» повідомила пресслужба компанії.

«Список співробітників для бронювання визначає керівник компанії на підставі їхньої критичності для діяльності. Відповідно до постанови КМУ № 76 від 27.01.2023 компанія отримала статус критично-важливого підприємства на основі низки критеріїв», – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що підключені до платформи кур’єри є самозайнятими особами, тому їхнє бронювання неможливе. Зокрема у пресслужбі додали, що в Україні компанія Glovo має також інший напрям бізнесу в межах ТОВ «Гловопром Україна», яке має інші КВЕДи діяльності та не підпадає під критерії бронювання.

«Бронювання ТОВ «Гловоапп Україна» декількох критичних для безперебійної роботи Glovo в Україні працівників – це наше право як бізнесу, закріплене законодавством, і ми цим правом скористалися», – йдеться у повідомленні пресофісу.

У Glovo заявили, що вважають безпідставними будь-які звинувачення компанії з цього приводу.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат від «слуг» Олександр Федієнко повідомив, що Кабінет міністрів забронював від мобілізації працівників Glovo, рекламні агенції, букмекерські контори та компанії з власниками із США.

Згодом через суспільний резонанс через інформацію про бронювання працівників окремих компаній, міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ. Свириденко пообіцяла провести оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.

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Теги: скандал мобілізація Україна бронювання від мобілізації

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Сервіс Glovo відреагував на скандал з бронюванням
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