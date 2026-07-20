Естонія досі не закрила кордон з РФ. Стало відомо, що зупиняє Таллінн

Кордон закриють тільки у випадку стратегічної загрози нацбезпеці

Естонія поки не збирається закривати кордон з Росією, оскільки ситуація у пунктах пропуску не дає на це підстав, хоча Таллінн може це зробити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонський телеканал ERR.

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Ігоря Таро, рішення про функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежать від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає.

"Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно", – сказав він.

Міністр також зазначив, що росіяни які їздять через естонський кордон, продовжують намагатися провозити підсанкційні товари, і служба охорони кордону спільно з поліцією такі випадки продовжує ретельно виявляти.

Окремо Таро нагадав, що туристів з російським паспортом на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи, чи мають подвійне громадянство.

«Ми вирігили, що якщо комусь дійсно потрібно перетнути кордон з гуманітарних чи інших гуманних причин, то це цілком допустимо. Але насправді це все ще досить виняткові випадки», – пояснив глава естонського МВС.

Зауважимо, що на тлі рішення сусідньої з Естонією Фінляндії, де кордон з Росією закрили в кінці 2023 року, в Естонії вже три роки час від часу лунають заклики вчинити так само.

Нагадаємо, раніше Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Він вважає неприпустимим, що росіяни можуть відпочивати та робити покупки у Європі, поки українці гинуть під ракетними ударами, і наголосив, що питання в’їзду російських туристів стосується не лише безпеки, а й європейських цінностей.