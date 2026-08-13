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Обміління Дунаю зупинило єдину АЕС Румунії вперше за 23 роки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обміління Дунаю зупинило єдину АЕС Румунії вперше за 23 роки
Румунія почала зупинку другого блока АЕС через обміління Дунаю
фото з відкритих джерел

Проблеми з роботою Чернаводської АЕС через обміління Дунаю почалися ще наприкінці липня

У Румунії розпочали контрольовану зупинку другого енергоблока Чернаводської атомної електростанції через подальше зниження рівня води в Дунаї. Про це повідомила компанія-оператор Nuclearelectrica, пише «Главком».

Процедуру розпочали вранці 13 серпня. Орієнтовно з 11:00 другий енергоблок перестане постачати електроенергію до національної енергосистеми. Його потужність становить близько 680 МВт.

У Nuclearelectrica зазначили, що рішення ухвалили через значне падіння рівня води в Дунаї. Підключення енергоблока до мережі залежатиме від подальшої ситуації з водністю річки та прогнозів.

Це перша повна зупинка Чернаводської АЕС за 23 роки. Востаннє станцію повністю зупиняли у 2003 році – також через сильне падіння рівня Дунаю під час посухи.

Проблеми з роботою Чернаводської АЕС через обміління Дунаю почалися ще наприкінці липня. 28 липня оператор повідомив про контрольовану зупинку першого енергоблока, оскільки рівень і дебіт річки впали до критичних значень.

Наступного дня Nuclearelectrica оголосила про намір зупинити і другий блок. Однак після додаткової оцінки 30 липня фахівці вирішили залишити його в роботі, оскільки параметри дозволяли продовжувати експлуатацію безпечно. Водночас оператор попереджав, що за подальшого падіння рівня Дунаю реактор можуть зупинити у будь-який момент.

До цього часу румунська влада намагалася втримати необхідний рівень води біля станції. Зокрема, проводили днопоглиблювальні роботи, усували перешкоди в руслі Дунаю та використовували баржі для перенаправлення потоку води до системи охолодження. Через несприятливі умови частину запланованих робіт доводилося переносити.

Ситуація розвивається на тлі тривалої спеки та посухи в регіоні. 20 липня «Главком» повідомляв, що в румунській частині Дунаю зафіксували найнижчий рівень води за 30 років – близько 1700 кубометрів на секунду проти середнього липневого показника 4700 кубометрів. Через це влада вже обмежувала зрошення для фермерів, а також виникали проблеми із судноплавством.

Критично низький рівень Дунаю також створив проблеми для угорської АЕС «Пакш». Наприкінці липня «Главком» писав, що станція могла повністю припинити роботу через падіння рівня річки: вода наближалася до позначки всмоктувальних патрубків насосів системи охолодження.

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Теги: Дунай АЕС Румунія

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