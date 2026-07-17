Естонія закликала ЄС радикально посилити візову політику щодо росіян

У Талінні закликають запровадити єдині візові обмеження для росіян у всій Шенгенській зоні

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Він вважає неприпустимим, що росіяни можуть відпочивати та робити покупки у Європі, поки українці гинуть під ракетними ударами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ERR.

Таку заяву посадовець зробив під час засідання Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ, яке відбулося у Дубліні. За словами міністра, питання в’їзду російських туристів стосується не лише безпеки, а й європейських цінностей.

«Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося», – наголосив глава естонського МВС. Таро підтримав позицію єврокомісара з питань внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера, який назвав зростання кількості виданих росіянам туристичних віз неприйнятним.

На думку міністра, обмежувальні заходи мають однаково діяти на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони. Наразі правила значною мірою залежать від рішень окремих держав, а рекомендації ЄС не є обов’язковими. «Необов’язкові заходи означають необов’язкові результати», – зазначив Таро.

Кого можуть стосуватися обмеження

Очільник МВС Естонії вважає, що європейська система повинна дозволяти гнучкіше обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії. Зокрема, йдеться про:

російських дипломатів;

власників службових паспортів;

чинних і колишніх учасників війни проти України;

релігійних діячів, які підтримують російську агресію.

Обмеження також можуть залежати від мети поїздки. Крім того, особам, які становлять загрозу безпеці, пропонують забороняти не лише видачу віз, а й отримання посвідок на проживання у країнах ЄС.

У червні Єврокомісія повідомила про підготовку нових візових обмежень для громадян Росії в межах перегляду Візового кодексу ЄС, запланованого на початок 2027 року. У Брюсселі також розглядають можливість блокувати в’їзд до Шенгенської зони російським військовим, які воювали проти України.

Через посилення візових обмежень у Європі росіяни почали активніше купувати громадянство Вануату та Сан-Томе і Принсіпі. Такі паспорти не дають автоматичного права на в’їзд до ЄС, однак можуть спростити отримання довгострокових віз і посвідок на проживання.