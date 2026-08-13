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«Яка ганьба». Прем'єр Албанії відповів тим, хто критикує Україну через Косово

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Яка ганьба». Прем'єр Албанії відповів тим, хто критикує Україну через Косово
Прем'єр Албанії став на захист України
фото: AP

Еді Рама вважає позицію Києва щодо Косова помилковою, однак закликав не ставити через це під сумнів підтримку України у війні проти Росії

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама закликав албанців не відмовлятися від підтримки України через позицію президента Володимира Зеленського щодо незалежності Косова. Він наголосив, що незгода з Києвом у цьому питанні не скасовує права України на свободу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву політика.

Рама розкритикував націоналістично налаштованих політиків і активістів у Тирані та Приштині, які після заяв Зеленського почали закликати до припинення підтримки України. За словами албанського прем'єра, дехто на цьому тлі навіть став висловлювати симпатії до Росії. Він назвав ганебним те, що критики України втратили з поля зору просту істину: свобода не працює за принципом «кешбеку».

Очільник албанського уряду наголосив, що Україна протистоїть загарбницькій війні, а підтримка країни, яка стала жертвою агресії, не має залежати від того, чи збігаються її позиції з поглядами союзників з усіх інших питань. Рама зауважив, що протистояння агресії та підтримка справедливого миру – це не «послуга в обмін на послугу».

За його словами, йдеться про принципи свободи, демократії та миру, яких дотримується Албанія. Водночас прем'єр прямо заявив, що вважає позицію України щодо Косова неправильною.

«Україна може помилятися щодо Косова – і так, вона помиляється, – але її право на свободу залишається беззаперечним, і боротьба за це право означає боротьбу за Європу і за нас самих», – наголосив Рама. Він додав, що ці дві позиції не суперечать одна одній: Албанія може не погоджуватися з Україною щодо Косова і водночас продовжувати підтримувати її боротьбу проти російської агресії.

Нагадаємо, Косово є частково визнаною республікою, яка у 2008 році в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Україна незалежність Косова не визнає.

8 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Палаці Сербії в Белграді. Під час візиту він наголосив, що позиція Києва щодо цього питання залишається незмінною. За його словами, Україна дотримується принципів міжнародного права та поважає територіальну цілісність Сербії.

Міський голова столиці Косова Приштини Перпарім Рама відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського під час візиту до Сербії. Посадовець показав відео з демонтажем українського банера в місті. 

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Теги: Албанія Косово Володимир Зеленський

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