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Стало відомо, коли Польща ухвалить рішення про додаткові Patriot для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Стало відомо, коли Польща ухвалить рішення про додаткові Patriot для України
Польща найближчими днями вирішить, чи передавати Україні ракети Patriot
колаж: glavcom.ua

Patriot є однією з основних систем протиповітряної та протиракетної оборони України

Польща найближчими днями може ухвалити рішення щодо передачі Україні чергової партії ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Переговори з цього питання тривають, зокрема, з НАТО та США. Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька в ефірі RMF FM, передає «Главком».

Рішення насамперед ухвалюватимуть з огляду на безпеку Польщі. Водночас на позицію Варшави вплинув нещодавній інцидент із російською ракетою, яка залетіла на польську територію. «Це рішення завжди має прийматися в контексті безпеки поляків, і всі аргументи мають бути зважені», – наголосила Собковяк-Чарнецька.

Водночас вона повідомила, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наразі схиляється до того, щоб передати Україні додаткові ракети Patriot. «Він воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас», – пояснила заступниця міністра.

На запитання, коли може бути ухвалене остаточне рішення, Собковяк-Чарнецька відповіла: «Гадаю, це питання найближчих днів». Вона також зазначила, що Польща продовжує консультації щодо можливої передачі ракет із НАТО та Сполученими Штатами.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що у партнерів України є запаси ракет для Patriot, які вони могли б передати Україні. Окрім США, допомогти Києву можуть Німеччина та Польща.

Напередодні стало відомо, що Україна має лише один відсоток від необхідної кількості ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб ефективно протидіяти зростаючій інтенсивності російських балістичних ударів. 

Водночас Фінляндія не планує передавати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, оскільки це може поставити під загрозу власну обороноздатність країни. 

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Теги: Patriot системи ППО Польща

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