Севастополь: підірвано офіцера-зрадника, який керував підводним човном із «Калібрами»

Очевидці заявили, що неподалік перебувала жінка з рюкзаком, яка нібито стежила за чоловіком

В окупованому Севастополі вранці 13 серпня стався вибух на Столєтовському проспекті, внаслідок якого загинув чоловік, пише «Главком».

За попередніми повідомленнями, вибуховий пристрій могли закласти в урні біля лавки. Чоловік загинув на місці. Окремі російські ресурси стверджують, що до вибуху може бути причетна жінка, яка нібито перебувала неподалік. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Російські моніторингові канали стверджують, що загиблим може бути Роберт Шагеєв – колишній офіцер ВМС України, який після окупації Криму перейшов на службу до російського флоту.

Роберт Шагеєв – капітан 1-го рангу, заступник командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ РФ. Він закінчив Севастопольський військово-морський інститут імені П. С. Нахімова.

У 2014 році Шагеєв командував єдиним українським підводним човном «Запоріжжя». Після окупації Криму він порушив присягу та перейшов на бік Росії. У 2015 році Шагеєва призначили командиром дивізіону підводних човнів у бухті Севастополя.

У 2017–2018 роках він командував російським підводним човном Б-262 «Старий Оскол» проєкту «Варшав'янка», який є носієм крилатих ракет «Калібр».

До слова, у Хабаровському краї Росії стався вибух на території військового гарнізону, який, за даними джерел, був спрямований проти генерал-майора Азатбека Омурбекова.