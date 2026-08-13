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Візит Путіна на найбільший серед Курильських островів розлютив Японію

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Візит Путіна на найбільший серед Курильських островів розлютив Японію
Японія відреагувала на візит Путіна на Курили
фото: росЗМІ

Токіо висловило протест Москві через поїздку російського диктатора на Ітуруп, який Японія вважає своєю невід'ємною територією

Японія засудила візит російського диктатора Володимира Путіна на острів Ітуруп та вкотре наголосила на своїх територіальних претензіях до Росії. Прем'єр-міністерка країни Санае Такаїчі заявила, що Ітуруп є невід'ємною частиною Японії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyodo News.

Такаїчі наголосила, що позиція Токіо щодо так званих Північних територій, до яких Японія відносить Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу островів Хабомаї, залишається незмінною. Японська сторона обґрунтовує свої претензії, зокрема, історичними та міжнародно-правовими аргументами.

Візит Путіна на Ітуруп прем'єрка назвала несумісним із послідовною позицією Японії щодо належності островів. За даними BBC, Такаїчі також назвала поїздку російського диктатора «абсолютно неприйнятною» та заявила, що вона «ранить почуття японського народу». Це був перший візит Путіна на спірні Курильські острови.

Після поїздки російського диктатора Японія викликала посла РФ Миколу Ноздрева та висловила Москві рішучий протест. Міністр закордонних справ Тосіміцу Мотеґі закликав дипломата передати позицію Токіо російському уряду.

На заяви японської влади відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він відкинув територіальні претензії Токіо та цинічно заявив, що острови нібито «були, є і залишатимуться російською землею».

Зазначимо, що до завершення Другої світової війни Курильські острови перебували під владою Японії. У 1945 році Радянський Союз захопив архіпелаг, після чого з островів депортували близько 17 тис. японських жителів. Нині острови контролює Росія, однак Японія вимагає повернення чотирьох найпівденніших – Ітурупа, Кунашира, Шикотана та групи Хабомаї.

Саме територіальна суперечка стала однією з причин, через які Москва й Токіо досі не уклали мирного договору за підсумками Другої світової війни.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким Україна підтвердила повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, що продовжують перебувати під російською окупацією.

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Теги: путін Японія окуповані території

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