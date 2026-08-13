Партнери України взялися за фінансові та логістичні ланцюжки Росії

Уповноважений президента з питань санкційної політитики Владислав Власюк заявив, що Росії не дадуть адаптуватися до нових санкцій

Обмеження зачепили російські банки, підприємства ВПК, тіньовий флот та структури, пов'язані з виробництвом ракет

Велика Британія, Європейський Союз, Канада, Нова Зеландія та Швейцарія протягом останніх кількох тижнів ухвалили нові санкційні рішення проти Росії та структур, які допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням коментар на уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

За словами посадовця, Велика Британія у новому пакеті розширила обмеження проти фінансового сектору та енергетики Росії. Зокрема, під санкції потрапив «Ozon Банк», застосунок якого вже вилучили з Google Play.

Британські обмеження також торкнулися індійської компанії Frion Ship Management LLP, яка, за словами Власюка, сприяла передачі Росії газовоза Arctic Express. Крім того, санкції запровадили проти низки інших банків, підприємств російського військово-промислового комплексу та суден «тіньового флоту».

Європейський Союз запровадив персональні санкції проти керівників заводів, які виготовляють системи для російських ракет «Іскандер-М» та «Сармат». Швейцарія внесла до санкційних списків топменеджмент «Ростеху» та Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Канада своєю чергою заблокувала діяльність виробника броньованої техніки Streit Group, машини якого використовує Росгвардія. Нова Зеландія у своєму 36-му пакеті запровадила обмеження проти кіберструктур, причетних до депортації українських дітей, а також суб'єктів з Ірану та КНДР, які надають підтримку Кремлю для продовження війни проти України.

Власюк наголосив, що одним із головних завдань України після запровадження нових обмежень залишається протидія спробам Росії побудувати альтернативні схеми.

«Наше головне завдання зараз - не дати ворогу часу на адаптацію. Ми вже аналізуємо, куди саме росіяни намагатимуться перенести свої нові фінансові й логістичні ланцюжки, щоб оперативно надати партнерам матеріали для наступних санкційних пакетів», – заявив Власюк.

Нагадаємо, 10 серпня Канада запровадила санкції проти оборонної компанії Streit Group, яка виробляє броньовані машини та іншу військову техніку. Рішення ухвалили після повідомлень про використання виготовлених компанією броньованих машин Росгвардією.

Також 7 серпня Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії у відповідь на останні масовані атаки по Україні. До санкційних списків внесли п'ятьох осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

Велика Британія 6 серпня також розширила санкційний список, додавши до нього 19 нових позицій. Серед фінансових установ під обмеження потрапили «Озон-банк», «Росексимбанк», банк «Центр інвест», «Реалист-банк», банк «Ставр», «Телепорт-банк» та «Оней-банк».

Російське посольство у Великій Британії після запровадження обмежень поскаржилося на понад 3,4 тис. британських санкцій та звинуватило Лондон в «економічній війні» проти Росії.