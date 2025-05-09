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Естонія оригінально «привітала» Путіна з 9 травня (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Естонія оригінально «привітала» Путіна з 9 травня (фото)
На плакаті, розміщеному на стіні Нарвського замку, написано: «Путлер – воєнний злочинець»
фото: ERR

Музей міста Нарва вивісив плакат з Путлером біля кордону з Росією

Музей естонського міста Нарва розмістив на кордоні з Росією символічний плакат, присвячений 9 травню. На ньому зображений російський диктатор Володимир Путін та лідер Третього Рейху Адольф Гітлер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

На плакаті написано «Путлер – воєнний злочинець». Примітно, що він вивішений на стіні Нарвського замку в напрямку Росії.

«Це наш меседж, який є нагадуванням про сьогоднішню повномасштабну війну і воєнні злочини. Сьогодні, в день Європи, ми відзначаємо мир і свободу… Разом з тим, поруч з нами четвертий рік триває повномасштабна війна, яку розв'язав Путін. Ми називаємо диктатора диктатором, воєнні злочини – воєнними злочинами», – каже директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

Нагадаємо, що 9 травня у Москві пройшов військовий парад. У ньому взяли участь голова КНР Сі Цзіньпін, президент Сербії Александар Вучич, президент Бразилії Лула да Сілва, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Куби Мігель Діас-Канель, президент Монголії Ухнагійн Хурелсух та президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіан Нгема Мбасого та інші політики.

Водночас президенти Азербайджану Ільгам Гейдар-огли Алієв та Лаосу Тхонглун Сісуліт в останній момент відмовилися від візиту до Москви.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував: Україна не може гарантувати безпеку представників інших країн під час їхніх поїздок в Москву на парад 9 травня. Тим часом МЗС України наголосило, що участь іноземних військовослужбовців у параді є неприйнятною та буде розцінюватися як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.

Як повідомлялося, на святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн).

До Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня. Також запроваджено значні обмеження на мобільний інтернет.

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Теги: путін Естонія Друга світова війна

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