Естонія на три місяці закрила нічний рух на кордоні з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Естонія на три місяці закрила нічний рух на кордоні з Росією
Естонія запровадила обмеження на кордоні з Росією
фото: ERR

Рішення ухвалили через прикордонні інциденти та провокаційні дії РФ

Уряд Естонії ухвалив принципове рішення на три місяці з 24 лютого закрити нічний рух на автомобільних прикордонних пунктах Лухамаа та Койдула на кордоні з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

В уряді Естонії пояснили, що нічне закриття пунктів пропуску дозволить спрямувати більше ресурсів на охорону державного кордону. Згідно з планом уряду, з 24 лютого автомобільні прикордонні пункти Лухамаа та Койдула будуть закриті для всього руху в нічний час. Удень пункти пропуску працюватимуть 12 годин. 

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що постійні провокаційні дії Росії на кордоні не можуть залишатися без реагування. «Оскільки РФ поводиться на кордоні часом ірраціонально, нам необхідно вивільнити ресурси для більш ефективної охорони кордону. З 24 лютого ми на три місяці скоротимо час роботи прикордонних пунктів і закриватимемо їх на ніч, щоб мати можливість уважніше контролювати ситуацію на інших ділянках кордону», – сказав Міхал.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро зазначив, що поведінка російських прикордонників постійно вимагає від Департаменту поліції та прикордонної охорони додаткових ресурсів і підвищеної уваги. «За рахунок скорочення нічних робочих годин прикордонних пунктів ми зможемо більш ефективно задіяти наших співробітників там, де вони найпотрібніші», – заявив міністр.

За його словами, наразі рішення запроваджується строком на три місяці. Після цього влада перегляне безпекову ситуацію на кордоні та ухвалить подальші рішення.

Раніше, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна виступив за запровадження на рівні Європейського Союзу заборони на в’їзд колишнім російським військовим, які брали участь у війні проти України.

За його словами, такі особи не повинні мати можливості подорожувати країнами ЄС після участі у бойових діях. «Не може бути шляху з Бучі до Брюсселя», – заявив Цахкна, додавши, що винесе цю ініціативу на обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Естонія, яка є членом НАТО та межує з Росією, на початку січня заборонила в’їзд до Шенгенської зони першим 261 російському військовослужбовцю. Тепер Таллінн закликає до скоординованого підходу на рівні всього ЄС.

