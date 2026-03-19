Блокування Ормузької протоки. Світові лідери звернулися до Ірану з вимогою

Ормузька протока є однією з ключових морських артерій, через яку зазвичай проходить п’ята частина світового видобутку нафти

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії у спільній заяві рішуче засудили фактичне закриття Ормузької протоки Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опублікований документ.

«Ми рішуче засуджуємо нещодавні атаки Ірану на неозброєні комерційні судна у Перській затоці, напади на цивільну інфраструктуру, включаючи нафтові та газові об’єкти, а також фактичне закриття Ормузької протоки іранськими силами», – наголосили політики.

Політики висловили глибоке занепокоєння з приводу ескалації конфлікту та закликали Іран до негайного припинення погроз, встановлення мін, здійснення дронових та ракетних атак та інших спроб перекрити протоку для торгового судноплавства, а також дотримуватися резолюції 2817 Ради Безпеки ООН.

Відповідно до цієї резолюції, глави Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії зазначили, що таке втручання у міжнародне судноплавство та порушення глобальних ланцюгів постачання енергоносіїв становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. «У цьому зв'язку закликаємо до негайного введення всеосяжного мораторію на атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на нафтогазові об’єкти», – вказано в заяві.

Лідери шістьох країн додали, що наслідки дій Ірану відчують на собі люди «в усіх куточках світу», а особливо найуразливіші верстви населення. «Висловлюємо готовність долучитися до відповідних зусиль, спрямованих на гарантування безпечного проходження через протоку. Ми вітаємо готовність країн, які залучені до попереднього планування», – заявили лідери.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю. За словами глави іранської дипломатії, проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран.

Як повідомлялось, що Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, однак залишає за собою право убезпечити цей ключовий морський маршрут.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз активізував обговорення нових стратегій для захисту Ормузької протоки, яка є критично важливим маршрутом для світового експорту нафти та газу.