Блокування Ормузької протоки. Світові лідери звернулися до Ірану з вимогою

Ростислав Вонс
Ормузька протока є однією з ключових морських артерій, через яку зазвичай проходить п’ята частина світового видобутку нафти
Політики наголосили, що дії Ірану становлять пряму загрозу міжнародній стабільності

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії у спільній заяві рішуче засудили фактичне закриття Ормузької протоки Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опублікований документ.

«Ми рішуче засуджуємо нещодавні атаки Ірану на неозброєні комерційні судна у Перській затоці, напади на цивільну інфраструктуру, включаючи нафтові та газові об’єкти, а також фактичне закриття Ормузької протоки іранськими силами», – наголосили політики.

Політики висловили глибоке занепокоєння з приводу ескалації конфлікту та закликали Іран до негайного припинення погроз, встановлення мін, здійснення дронових та ракетних атак та інших спроб перекрити протоку для торгового судноплавства, а також дотримуватися резолюції 2817 Ради Безпеки ООН.

Відповідно до цієї резолюції, глави Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії зазначили, що таке втручання у міжнародне судноплавство та порушення глобальних ланцюгів постачання енергоносіїв становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. «У цьому зв'язку закликаємо до негайного введення всеосяжного мораторію на атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на нафтогазові об’єкти», – вказано в заяві.

Лідери шістьох країн додали, що наслідки дій Ірану відчують на собі люди «в усіх куточках світу», а особливо найуразливіші верстви населення. «Висловлюємо готовність долучитися до відповідних зусиль, спрямованих на гарантування безпечного проходження через протоку. Ми вітаємо готовність країн, які залучені до попереднього планування», – заявили лідери.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для більшості країн світу, однак обмеження діють для суден США та Ізраїлю. За словами глави іранської дипломатії, проходити через протоку можуть усі держави, окрім тих, які, за словами Тегерана, беруть участь у нападі на Іран.

Як повідомлялось, що Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, однак залишає за собою право убезпечити цей ключовий морський маршрут

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що низка країн може направити військові кораблі до району Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечне судноплавство на тлі загрози її блокування Іраном.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз активізував обговорення нових стратегій для захисту Ормузької протоки, яка є критично важливим маршрутом для світового експорту нафти та газу.

Читайте також:

Моджтаба Хаменеї вийшов із бункера перед ударом
Крок, що врятував життя: Хаменеї дивом уникнув смерті під час атаки на свій бункер
17 березня, 12:27
Президент США Дональд Трамп
Війна на Близькому Сході. У Трампа немає хороших карт і це наша проблема
16 березня, 08:34
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
16 березня, 05:50
У Мічигані авто протаранило синагогу, на місце прибуло ФБР
Теракт у США: авто протаранило будівлю синагоги
12 березня, 20:28
Іран відмовився від участі у Чемпіонаті світу 2026
Іран став першою за 76 років збірною, яка відмовилася від участі у Чемпіонаті світу з футболу
11 березня, 16:38
Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на розміщення додаткових військ на авіабазі «Міхай Когелничану»
Румунія схвалила розміщення сил США на базі біля кордону України
11 березня, 16:32
Чорне небо над Тегераном
У Тегерані після ізраїльських ударів падав чорний дощ
8 березня, 19:59
Путін зміцнив бюджет на тлі війни в Ірані
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
3 березня, 13:12
Аеропорт у Дубаї після атаки іранського безпілотника
У Катарі, ОАЕ та Ізраїлі пролунали вибухи
28 лютого, 23:26

Політика

Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN
Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN
Угорщина політизує питання ремонту нафтогону «Дружба» – МЗС
Угорщина політизує питання ремонту нафтогону «Дружба» – МЗС
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»
США не відправлятимуть війська на Близький Схід
США не відправлятимуть війська на Близький Схід
Блокування Ормузької протоки. Світові лідери звернулися до Ірану з вимогою
Блокування Ормузької протоки. Світові лідери звернулися до Ірану з вимогою
Орбан та Фіцо відмовилися підписати висновки саміту Євроради про допомогу Україні
Орбан та Фіцо відмовилися підписати висновки саміту Євроради про допомогу Україні

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
