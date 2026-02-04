Естонія затримала контейнеровоз із російським екіпажем, який прямував до РФ

Росіяни не чинили опору естонським силовикам під час затримання

Естонія затримала контейнеровоз Baltic Spirit за підозрою у контрабанді, який перебував у внутрішніх водах країни. Судно прямувало до Росії під прапором Багамських островів. На борту перебував російський екіпаж. Про це пише «Главком» із посиланням на ERR.

Як повідомляється, затримання судна відбулося 3 лютого. Участь в операції взяли податково-митний департамент, поліцейський спецпідрозділ та Військово-морські сили Естонії.

Службам вдалося затримати контейнеровоз Baltic Spirit, який прямував з Еквадору до Санкт-Петербурга, що у Росії. Силовики піднялися на борт судна, після чого його було затримано для перевірки та митного контролю. На борту перебувало 23 громадянина Росії, зазначається, що вони не чинили опору. «Є підстави вважати, що судно могло використовуватися для контрабанди», – йдеться в повідомленні.

Контейнеровоз мають передати на ретельнішу перевірку. Зокрема, правоохоронці повинні переглянути кожен контейнер. У Військово-морських силах Естонії повідомили, що затриманий контейнеровоз не входить до тіньового флоту Росії та не перебуває під санкціями.

Нагадаємо, як Збройні сили США в межах операції Southern Spear провели успішне затримання нафтового танкера Sagitta, який входить до складу «тіньового флоту» РФ. Судно було зупинене в Карибському басейні за порушення карантинних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом щодо підсанкційних кораблів.

Також повідомлялося, як Служба безпеки затримала і арештувала в Одесі іноземне судно, яке входило до «тіньового» флоту Росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. За матеріалами справи, власник корабля знаходився під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів з третіх країн.