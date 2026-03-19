«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»

Ростислав Вонс
Угорський міністр заявив, що українці «тримають Угорщину у нафтовій блокаді»
фото: AP

Глава МЗС Угорщини стверджує, що Україна нібито здійснила удар 22 безпілотниками по важливому об'єкту газопроводу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчергове звинуватив Україну в організації атаки на компресорну станцію газопроводу «Турецький потік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника угорського уряду Золтана Ковача.

Сійярто заявив, що Україна нібито здійснила удар 22 безпілотниками по важливому об'єкту газопроводу, намагаючись реалізувати «тотальну енергетичну блокаду» Угорщини.

Дипломат додав, що «тепер українці дійсно перетнули всі межі». За словами міністра, компресорна станція «Турецького потоку» є критично важливою для постачання природного газу до Угорщини. «Українці тримають нас у нафтовій блокаді, а тепер вони хочуть унеможливити і наше газопостачання», – стверджує Сійярто.

Глава угорського МЗС також заявив, що Угорщина є нібито одним з основних постачальників газу та електроенергії для України. «Припиніть ці атаки, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини!» – закликав Сійярто.

Нагадаємо, Угорщина не планує відмовлятися від російських енергоресурсів. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, без російської нафти і газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку.

До слова, експерти Європейського Союзу прибули до України для оцінки стану нафтопроводу «Дружба», який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Перевірка відбувається на тлі занепокоєння ЄС щодо стабільності постачання нафти через цей маршрут. Фахівці мають з’ясувати масштаб пошкоджень та можливі терміни відновлення інфраструктури.

Читайте також:

Читайте також

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Як Орбан перетворив Україну на головну страшилку угорських виборів
11 березня, 12:29
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не втримався від іронічного коментаря на адресу угорського лідера Віктора Орбана
Туск витончено потролив Орбана в мережі X
26 лютого, 14:45
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів
Угорщина назвала причину викрадення українських інкасаторів
6 березня, 12:02
Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів
Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів
6 березня, 14:00
Контрольно-пропускний пункт «Косино – Барабаш» не працюватиме протягом 10 та 11 березня
Рух через популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною буде обмежено: деталі
9 березня, 19:06
Золото і валюта, затримані в Угорщині
Гроші «Ощадбанку». Угорщина прийняла рішення
10 березня, 14:02
Політик переконує усіх, що йому погрожують українці
Орбан у ролі жертви: навіщо угорський прем'єр вигадав про українські погрози своїй родині
12 березня, 08:51
Разом з автомобілями повернули і частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади
Ощадбанк повернув затримані Угорщиною інкасаторські авто, але виявив пошкодження
12 березня, 22:37
Адміністрація президента США активно підтримує Віктора Орбана на майбутніх виборах
Венс приїде до Орбана напередодні виборів в Угорщині – Reuters
Вчора, 21:10

Політика

Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN
Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN
Угорщина політизує питання ремонту нафтогону «Дружба» – МЗС
Угорщина політизує питання ремонту нафтогону «Дружба» – МЗС
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»
США не відправлятимуть війська на Близький Схід
США не відправлятимуть війська на Близький Схід
Блокування Ормузької протоки. Світові лідери звернулися до Ірану з вимогою
Блокування Ормузької протоки. Світові лідери звернулися до Ірану з вимогою
Орбан та Фіцо відмовилися підписати висновки саміту Євроради про допомогу Україні
Орбан та Фіцо відмовилися підписати висновки саміту Євроради про допомогу Україні

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
