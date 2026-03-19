«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»

Глава МЗС Угорщини стверджує, що Україна нібито здійснила удар 22 безпілотниками по важливому об'єкту газопроводу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчергове звинуватив Україну в організації атаки на компресорну станцію газопроводу «Турецький потік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника угорського уряду Золтана Ковача.

Сійярто заявив, що Україна нібито здійснила удар 22 безпілотниками по важливому об'єкту газопроводу, намагаючись реалізувати «тотальну енергетичну блокаду» Угорщини.

Дипломат додав, що «тепер українці дійсно перетнули всі межі». За словами міністра, компресорна станція «Турецького потоку» є критично важливою для постачання природного газу до Угорщини. «Українці тримають нас у нафтовій блокаді, а тепер вони хочуть унеможливити і наше газопостачання», – стверджує Сійярто.

Глава угорського МЗС також заявив, що Угорщина є нібито одним з основних постачальників газу та електроенергії для України. «Припиніть ці атаки, які ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини!» – закликав Сійярто.

Нагадаємо, Угорщина не планує відмовлятися від російських енергоресурсів. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, без російської нафти і газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку.

До слова, експерти Європейського Союзу прибули до України для оцінки стану нафтопроводу «Дружба», який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Перевірка відбувається на тлі занепокоєння ЄС щодо стабільності постачання нафти через цей маршрут. Фахівці мають з’ясувати масштаб пошкоджень та можливі терміни відновлення інфраструктури.