Міжнародний кримінальний суд розслідує злочини білоруської влади: чи можливий арешт Лукашенка

Лариса Голуб
Прокурори збирають докази та встановлюють причетність білоруської верхівки до можливих злочинів
Суд розпочав розслідування можливих злочинів проти людяності, вчинених білоруською владою після подій 2020 року

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпочав розслідування злочинів проти людяності, вчинених білоруською верхівкою. Це рішення відкриває шлях до видачі ордерів на арешт вищого керівництва Білорусі, включно з Олександром Лукашенком, інформує «Главком».

Суд найбільше цікавить діяльність білоруської влади після подій 2020 року. Йдеться насамперед про факти переслідування та депортації опозиційно налаштованих громадян, які залишали Білорусь і опинялися на території Литви. Саме ці дії стали підставою для звернення литовської сторони до Міжнародного кримінального суду.

«З 30 вересня 2024 року управління проводить попереднє розслідування за  зверненням Литви. Литва звернулася до Управління з проханням розслідувати ймовірні злочини проти людяності, скоєні в Республіці Білорусь, яка не є державою-учасницею Міжнародного кримінального суду, заявивши, що частина елементів ймовірних злочинів була скоєна на території Литви, держави-учасниці», – йдеться в заяві суду.

Наразі Офіс прокурора збирає докази та встановлює причетність конкретних осіб до можливих злочинів. 

Зауважимо, попри потенційні юридичні наслідки, практична реалізація ордерів залишається проблемною. Білорусь не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і навряд чи видаватиме своїх посадовців. 

«Главком» писав, що напередодні поїздки до Мінська спецпосланець Сполучених Штатів Америки з питань Білорусі Джон Коул зустрівся у Вільнюсі не лише з прем'єр-міністром Литви Інгою Ругінене, а й з іншими політиками. Вони обговорювали з американським посланцем небажання Литви співпрацювати на політичному рівні з режимом Олександра Лукашенка.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав переговори з делегацією США на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом. Це вже черговий раунд білорусько-американських контактів. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з Джоном Коулом. Останній раз був у середині грудня 2025 року.

