Естонія виділить €400 тис. для гуманітарної допомоги Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Естонія наголошує на важливості підтримки українців
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Естонії прокоментував необхідність підтримки енергетичної інфраструктури України 

Уряд Естонії виділить кошти на гуманітарну допомогу Україні. Відповідне рішення країна прийняла у зв’язку зі складною енергетичною ситуацією в Україні через постійні обстріли Росії по енергетиці. Про це пише Главком із посиланням на ERR.

Естонія передає Україні €400 тис. Ці кошти розподілять через стратегічних партнерів МЗС Естонії з надання гуманітарної допомоги. Йдеться про такі організації, як НКО Mondo, Eesti Pagulasabi та Päästeliit.

Надана допомога буде спрямована на створення кризових центрів та облаштування евакуаційних і транзитних центрів. Також кошти використають для створення зимових пунктів екстреної допомоги.

Ініціативу з гуманітарною допомогою Україні прокоментував глава МЗС Естонії Маргус Цахкна. «Путін використовує холод і темряву як зброю проти народу України, і ми не маємо дозволити цьому змінити хід війни. Українці - хоробрий народ, але однією хоробрістю війну не виграти», – сказав Маргус Цахкна.

Також міністр закордонних справ Естонії наголосив на важливості підтримки енергетичної інфраструктури та населення України. «Кожен генератор, відремонтований кабель і переданий євро надсилають Путіну чіткий сигнал: Україна не зламається», – заявив дипломат.

Напередодні міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав міжнародних партнерів посилити енергетичну підтримку України та тиск на Росію на тлі масованих атак РФ по українській інфраструктурі в розпал зими. Тсахкна наголосив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі свідчать про свідому стратегію Кремля. 

Раніше «Главком» писав про те, що Естонії Маргус Цахкна наполягав на введенні в ЄС заборони на в'їзд колишнім російським солдатам, які брали участь у війні проти України. Естонія, член НАТО, що межує з Росією, на початку січня заборонила в'їзд до Шенгенської зони першим 261 російському окупанту.

Теги: Естонія електроенергія енергетика гуманітарна допомога

