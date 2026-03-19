США не відправлятимуть війська на Близький Схід

Американський президент відмовився відправляти війська на Близький Схід

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву, яка фактично ставить крапку в дискусіях про пряме військове втручання Вашингтона у війні на Близькому Сході. За його словами, Сполучені Штати не відправлятимуть свої сухопутні сили в регіон, інформує «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів, глава Білого дому фактично спростував ці припущення. Він підкреслив, що наразі не планує направляти американських військових до регіону.

«Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звісно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська», – заявив Трамп.

За словами президента Сполучених Штатів, Вашингтон міг би покінчити з Іраном за дві секунди, але наземної операції не буде. Дональд Трамп також повідомив, що закликав прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не атакувати нафтогазові об'єкти Ірану.

«Главком» писав, що президент США Дональд Трамп активізував переговори з Японією щодо її можливої участі у війні проти Ірану на тлі обмеженої підтримки з боку європейських союзників.

Раніше Трамп публічно критикував союзників за недостатню підтримку американсько-ізраїльської кампанії проти Ірану, попри заяви, що США здатні діяти самостійно. Водночас Вашингтон потребує додаткових ресурсів, зокрема кораблів для розмінування та супроводу танкерів в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту.