Головна Світ Політика
search button user button menu button

США зняли санкції з ключових білоруських банків та компаній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США зняли санкції з ключових білоруських банків та компаній
Спецпредставник Трампа (ліворуч) заявив, що діалог між США та Білоруссю триватиме
фото: Белта

Сполучені Штати зняли обмеження з білоруського Мінфіну, деяких банків, а також підприємств, що виробляють калійні добрива

Спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

Коул після перемовин з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком заявив, що діалог між країнами триватиме, а зі стабілізацією відносин можливе подальше пом’якшення санкційного режиму. Своєю чергою, Лукашенко повідомив про готовність Мінська дотримуватися домовленостей зі США щодо політичних в’язнів.

Так, білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів, частину з яких доставлять до Литви. На свободу, зокрема, вийшли журналістка Катерина Андреєва, блогер Едуард Пальчис і правозахисниця Наста Лойка, а також низка інших фігурантів справ, пов’язаних із протестами та політичною діяльністю.

Серед звільнених є люди, засуджені за участь у протестах, активізм або допомогу іншим – дехто з них відбував тривалі терміни ув’язнення або був засуджений ще після подій 2020 року.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з делегацією США на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з Джоном Коулом. Останній раз був у середині грудня 2025 року.

До слова, напередодні поїздки до Мінська спецпосланець Сполучених Штатів Америки з питань Білорусі Джон Коул зустрівся у Вільнюсі не лише з прем'єр-міністром Литви Інгою Ругінене, а й з іншими політиками. Вони обговорювали з американським посланцем небажання Литви співпрацювати на політичному рівні з режимом Олександра Лукашенка.

Читайте також:

Теги: санкції Білорусь США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua