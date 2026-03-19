США зняли санкції з ключових білоруських банків та компаній

Сполучені Штати зняли обмеження з білоруського Мінфіну, деяких банків, а також підприємств, що виробляють калійні добрива

Спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

Коул після перемовин з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком заявив, що діалог між країнами триватиме, а зі стабілізацією відносин можливе подальше пом’якшення санкційного режиму. Своєю чергою, Лукашенко повідомив про готовність Мінська дотримуватися домовленостей зі США щодо політичних в’язнів.

Так, білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів, частину з яких доставлять до Литви. На свободу, зокрема, вийшли журналістка Катерина Андреєва, блогер Едуард Пальчис і правозахисниця Наста Лойка, а також низка інших фігурантів справ, пов’язаних із протестами та політичною діяльністю.

Серед звільнених є люди, засуджені за участь у протестах, активізм або допомогу іншим – дехто з них відбував тривалі терміни ув’язнення або був засуджений ще після подій 2020 року.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з делегацією США на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з Джоном Коулом. Останній раз був у середині грудня 2025 року.

До слова, напередодні поїздки до Мінська спецпосланець Сполучених Штатів Америки з питань Білорусі Джон Коул зустрівся у Вільнюсі не лише з прем'єр-міністром Литви Інгою Ругінене, а й з іншими політиками. Вони обговорювали з американським посланцем небажання Литви співпрацювати на політичному рівні з режимом Олександра Лукашенка.