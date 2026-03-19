Орбан та Фіцо відмовилися підписати висновки саміту Євроради про допомогу Україні

Лариса Голуб
Угорщина та Словаччина не підписалися під документом Євроради
Віктор Орбан та Роберт Фіцо – єдині з 25 лідерів країн Євросоюзу, які виступили проти надання Україні кредиту

На саміті Європейської ради в Брюсселі стався гучний розкол. Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини – Віктор Орбан та Роберт Фіцо – стали єдиними лідерами серед країн Європейського союзу, які відмовилися підписати підсумкові висновки щодо підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ, що опублікований на сайті Євроради. 

Європейські лідери привітали затвердження кредиту на €90 млрд для України на законодавчому рівні. «Європейська Рада вітає прийняття кредиту співзаконодавцями та очікує на першу виплату Україні до початку квітня», – сказано в повідомленні.

Європейська рада також закликала посилити взаємодію з третіми країнами, щоб допомогти закрити решту фінансового дефіциту України в розмірі €30 млрд.

Зазначимо, Орбан перед самітом 19 березня заявив, що не підтримає жодного рішення на користь України, доки Угорщина не отримає російську нафту по «Дружбі». Фіцо також перед поїздкою в Брюссель наголосив, що не підтримає висновки щодо України, оскільки в них немає згадок про нафтопровід «Дружба». 

Зауважимо, лідери країн Євросоюзу підтримали виділення Україні кредиту на 90 млрд євро на 2026-2027 роки ще у грудні минулого року.

«Главком» писав, що рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі €90 млрд викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Раніше Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією запевняли, що не перешкоджатимуть рішенню інших держав-членів ЄС щодо кредиту для України.

Також у Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. Це рішення викликало обурення серед лідерів ЄС та посилило дискусії про необхідність жорсткої відповіді. П’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про можливі наслідки для Угорщини після виборів. 

