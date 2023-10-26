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«Угорщина – це проблема»: прем’єрка Естонії зробила гучну заяву напередодні саміту ЄС у Брюсселі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Угорщина – це проблема»: прем’єрка Естонії зробила гучну заяву напередодні саміту ЄС у Брюсселі
фото: Siim Lõvi/ERR

Каллас підкреслила, що саме Угорщина потребує ЄС, а не навпаки

Прем'єрка Естонії Кая Каллас напередодні саміту ЄС заявила, що Угорщина стає проблемою для Європейського Союзу, яку необхідно вирішити. За її словами, через дії Угорщини зберігати єдність стає дедалі складніше, пише The Guardian.

«Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше. Ми – Європейський Союз, у нас є правила, за якими ми ухвалюємо рішення. Ми не маємо потужного інструменту для протидії тому, що робить Угорщина», – зазначила Каллас.

Також вона висловила здивування щодо дотримання Будапештом поглядів, які протилежні поглядам більшості країн-членів ЄС, а також залишається поза межами єврозони, попри високу інфляцію.

Крім того, Кая Каллас наголосила, що саме Угорщина потребує Європейського Союзу, а не навпаки.

Нагадаємо, уряд Естонії схвалив і направив до парламенту постанову про використання російських заморожених активів для допомоги Україні. Згідно із законопроєктом, правовий простір країни буде організовано ширше, щоб компетенції та повноваження установ зі здійснення та нагляду за санкціями були більш чіткими та ефективними. На думку прем'єр-міністра Каї Каллас, для Росії дуже важливо підняти ціну агресії.

Також «Главком» писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбанчекає, що делегація України прибуде до Будапешту на переговори стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС на €500 млн.

Теги: Угорщина Європейський союз Естонія Брюссель

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