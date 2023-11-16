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Ще одна країна може закрити пункти пропуску на кордоні з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ще одна країна може закрити пункти пропуску на кордоні з РФ
Естонія стежить за ситуацією з мігрантами і, за потреби, готова ухвалити подібні рішення, що й Фінляндія
фото з відкритих джерел

За словами керівника прикордонної служби, в'їзд до Євросоюзу через Естонію можливий тільки для тих, хто має на це всі законні підстави

Уряд Естонії знав про плани Фінляндії закрити відразу чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Таллінн теж може ухвалити подібні рішення. Про це заявив керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар, повідомляє Postimees.

«Естонія знала про рішення Фінляндії закрити чотири пункти пропуску. Це, звичайно, може означати, що люди, які досі збиралися біля цих кордонів, опиняться на естонських прикордонних переходах», – відповів Коммусаар.

За словами керівника прикордонної служби, в'їзд до Євросоюзу через Естонію можливий тільки для тих, хто має на це всі законні підстави.

«Ми уважно стежимо за ситуацією і, якщо буде потрібно, готові запобігти будь-якій нелегальній міграції. Залежно від ситуації на кордоні це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску», – додав глава прикордонної служби.

Нагадаємо, Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон з Росією. Пункти пропуску закриють в ніч з п'ятниці на суботу, 18 листопада.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили Росію в тому, що вона допомагає біженцям із третіх країн перетинати кордони з ЄС для дестабілізації Заходу. За словами фінського президента, Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні, багато з яких може попрямувати до Німеччини.

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Теги: Фінляндія Естонія мігранти кордон росія

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