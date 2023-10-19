Лукашенко звільнив білоруського посла в Україні
Посол Сокіл разом з усіма співробітниками посольства Білорусі в Україні виїхав з країни ще у березні 2022 року
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив Ігоря Сокола з посади посла в Україні. Про це повідомляє Белта з посиланням на пресслужбу білоруського диктатора.
За інформацією видання, також було звільнено посла Білорусі в Естонії В'ячеслава Качанова.
Журналісти уточнюють, що сьогодні, 19 жовтня, Лукашенко підписав відповідні укази щодо двох дипломатів.
Варто зауважити, що Сокіл разом з усіма співробітниками посольства Білорусі в Україні виїхав з країни ще у березні 2022 року.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі Ігоря Кизима.
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