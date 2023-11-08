Естонія змінює підходи щодо допомоги біженцям з України

Естонія закрила український інформаційний центр у місті Тарту

Естонія змінює раніше встановлені підходи щодо допомоги біженцям з України. Так, цього тижня припинив свою діяльність український інформаційний центр, розташований у естонському місті Тарту. Як повідомила місцева влада, надалі всі українці, які отримали тимчасовий захист, можуть звертатися до районних центрів відділу соціальної підтримки населення та охорони здоров'я за місцем проживання. Про це пише ERR.

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В українському інформаційному центрі наданням допомоги біженцям та наданням консультацій займалися координатори відділу соціальної підтримки населення та охорони здоров'я Тартуської міської управи. Діяльність центру фінансувалася з проекту Європейського соціального фонду «Координація військових біженців у місті Тарту», який тривав з 1 листопада 2022 року до 31 жовтня 2023 року.

Після закінчення проекту українські біженці матимуть змогу звертатися до районних центрів відділу соціальної підтримки населення та охорони здоров'я за місцем проживання, де надається допомога в отриманні послуг та дотацій, а тако консультації для людей трудового віку, літніх осіб та родин з дітьми.

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«Тарту надає допомогу в адаптації всім людям, які прибули до міста і отримали міжнародний захист», – зазначила керівниця відділу соціальної підтримки населення та охорони здоров'я Мерле Лійвак, додавши, що діяльність продовжиться у співпраці з Департаментом соціального страхування, і вона фінансується за рахунок коштів Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF).

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів Естонії додатково виділить 250 тис євро для допомоги українським біженцям, пише видання Рostimees. Міністр фінансів Март Вирклаєв підписав наказ про виділення з урядового резерву 248 297 євро місцевим самоврядуванням на компенсацію витрат на надання невідкладної допомоги та розміщення українських військових біженців. Кошти виділять адміністративній сфері Міністерства регіонального розвитку та сільського господарства у розділі «ефективна держава».

До слова, Естонія розглядає можливість продовження тимчасового захисту для українців ще на 2 роки. Так, на засіданні комісія Рійгікогу (однопалатний парламент Естонії – «Главком») у справах Європейського союзу підтримала позицію Естонії для засідання ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх питань. Таким чином Естонія підтримує продовження застосування директиви про тимчасовий захист до березня 2025 року, щоб забезпечити підтримку біженцям з України.