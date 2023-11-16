Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ще одна країна заявила про готовність закрити кордон із РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна заявила про готовність закрити кордон із РФ
Кордон між Естонією та Росією
фото ілюстративне

На поточний момент не фіксується збільшення кількості перетинів кордону з Росії через Стурског,

Норвегія може дотримуватися рішення уряду Фінляндії і також закрити свій прикордонний пункт із РФ. Про це заявила міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, передає NRK.

За її словами, на поточний момент не фіксується збільшення кількості перетинів кордону з Росії через Стурског, як це спостерігалося у Фінляндії.

«Трафік дуже низький і був низьким усю осінь», – сказала Мель.

При цьому вона додала, що Норвегія уважно стежить за ситуацією.

«І, можливо, у разі необхідності нам буде доцільно закрити кордон у найкоротші терміни», – додала міністерка юстиції.

Нагадаємо, Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон з Росією. Пункти пропуску закриють в ніч з п'ятниці на суботу, 18 листопада.

Після цього про готовність закрити кордон заявила Естонія.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили Росію в тому, що вона допомагає біженцям із третіх країн перетинати кордони з ЄС для дестабілізації Заходу. За словами фінського президента, Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні, багато з яких може попрямувати до Німеччини.

Читайте також: Незаконні мігранти – новий інструмент для Росії? Єврочиновник знайшов пояснення
Теги: Естонія кордон росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонія стежить за ситуацією з мігрантами і, за потреби, готова ухвалити подібні рішення, що й Фінляндія
Ще одна країна може закрити пункти пропуску на кордоні з РФ
Сьогодні, 19:05
Минулого тижня польські перевізники розпочали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною
Єврокомісія може покарати Польщу за блокування кордону з Україною – RMF FM
Сьогодні, 15:57
Пункти пропуску закриють вночі з 17 на 18 листопада
Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ
Сьогодні, 14:30

Політика

Ще одна країна заявила про готовність закрити кордон із РФ
Ще одна країна заявила про готовність закрити кордон із РФ
Ще одна країна може закрити пункти пропуску на кордоні з РФ
Ще одна країна може закрити пункти пропуску на кордоні з РФ
Швейцарія підтримала створення спеціального трибуналу для Росії
Швейцарія підтримала створення спеціального трибуналу для Росії
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Єврокомісія може покарати Польщу за блокування кордону з Україною – RMF FM
Єврокомісія може покарати Польщу за блокування кордону з Україною – RMF FM
Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ
Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
12K
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
8640
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
6904
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4086
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
3311
Планував голодомор в Україні. Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту