Ще одна країна заявила про готовність закрити кордон із РФ

Кордон між Естонією та Росією

На поточний момент не фіксується збільшення кількості перетинів кордону з Росії через Стурског,

Норвегія може дотримуватися рішення уряду Фінляндії і також закрити свій прикордонний пункт із РФ. Про це заявила міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, передає NRK.

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За її словами, на поточний момент не фіксується збільшення кількості перетинів кордону з Росії через Стурског, як це спостерігалося у Фінляндії.

«Трафік дуже низький і був низьким усю осінь», – сказала Мель.

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При цьому вона додала, що Норвегія уважно стежить за ситуацією.

«І, можливо, у разі необхідності нам буде доцільно закрити кордон у найкоротші терміни», – додала міністерка юстиції.

Нагадаємо, Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон з Росією. Пункти пропуску закриють в ніч з п'ятниці на суботу, 18 листопада.

Після цього про готовність закрити кордон заявила Естонія.

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Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили Росію в тому, що вона допомагає біженцям із третіх країн перетинати кордони з ЄС для дестабілізації Заходу. За словами фінського президента, Фінляндія фіксує зростання кількості мігрантів на російському кордоні, багато з яких може попрямувати до Німеччини.