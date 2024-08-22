На початку серпня Федеральне бюро розслідувань США провело обшуки у будинках двох американців, які мають зв'язки з російськими медіа

Обшуки проводили у колишнього інспектора ООН з озброєнь Скотта Ріттера та радника передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році Дмитрія Саймса. Про це повідомляє Reuters.

ФБР підтвердило факт «проведення дозволених правоохоронних дій у певних місцях» , але не надало додаткових коментарів. Ці дії відбулися на тлі заяв розвідки США про те, що Росія залишається «основною загрозою» для американських виборів і використовує різноманітні інструменти для впливу на них.

Скотт Ріттер заявив, що обшук його будинку пов'язаний з підозрами у порушенні Закону про реєстрацію іноземних агентів. Він відкинув ці звинувачення і вважає обшук помстою за його критику зовнішньої політики США.

Дмитрій Саймс, який веде ток-шоу на російському державному телеканалі, назвав обшук ФБР спробою залякати його та дискредитувати.

За повідомленнями The New York Times, Міністерство юстиції США розпочало ширше кримінальне розслідування стосовно американців, які співпрацюють з російськими державними телемережами. Можливі додаткові обшуки та кримінальні звинувачення.

Нагадаємо, відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва почала погрожувати українському президенту Володимиру Зеленському після його слів щодо «фіналу Путіна».

До слова, співачка Лариса Доліна, відома своєю підтримкою російської агресії проти України, розпродала своє майно та разом із заощадженнями переказала гроші на «безпечний рахунок». Отримувачі коштів на прощання зламали її соцмережі, де написали, що гроші підуть на підтримку батальйону «Азов».