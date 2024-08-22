Головна Світ Політика
search button user button menu button

ФБР провело обшуки у будинках американців, підозрюваних у зв'язках з Кремлем

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ФБР провело обшуки у будинках американців, підозрюваних у зв'язках з Кремлем
ФБР підтвердило, що провело дозволені правоохоронні дії у певних місцях
фото з відкритих джерел

На початку серпня Федеральне бюро розслідувань США провело обшуки у будинках двох американців, які мають зв'язки з російськими медіа

Обшуки проводили у колишнього інспектора ООН з озброєнь Скотта Ріттера та радника передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році Дмитрія Саймса. Про це повідомляє Reuters.

ФБР підтвердило факт «проведення дозволених правоохоронних дій у певних місцях» , але не надало додаткових коментарів. Ці дії відбулися на тлі заяв розвідки США про те, що Росія залишається «основною загрозою» для американських виборів і використовує різноманітні інструменти для впливу на них.

Скотт Ріттер заявив, що обшук його будинку пов'язаний з підозрами у порушенні Закону про реєстрацію іноземних агентів. Він відкинув ці звинувачення і вважає обшук помстою за його критику зовнішньої політики США.

Дмитрій Саймс, який веде ток-шоу на російському державному телеканалі, назвав обшук ФБР спробою залякати його та дискредитувати.

За повідомленнями The New York Times, Міністерство юстиції США розпочало ширше кримінальне розслідування стосовно американців, які співпрацюють з російськими державними телемережами. Можливі додаткові обшуки та кримінальні звинувачення.

Нагадаємо, відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва почала погрожувати українському президенту Володимиру Зеленському після його слів щодо «фіналу Путіна».

До слова, співачка Лариса Доліна, відома своєю підтримкою російської агресії проти України, розпродала своє майно та разом із заощадженнями переказала гроші на «безпечний рахунок». Отримувачі коштів на прощання зламали її соцмережі, де написали, що гроші підуть на підтримку батальйону «Азов».

Читайте також: Путін нервує недаремно? Як російські пропагандисти реагують на події в Курській області
Теги: обшук США ФБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Камала Гарріс на зʼїзді Демократичної партії в Чикаго
Камала Гарріс потрапила під критику через колір вбрання
Вчора, 12:59
Байден зізнався, що коли він балотувався уперше, то вважав себе «перехідним президентом»
Байден пояснив, чому знявся з виборів президента США
11 серпня, 22:14
Байден прагне зміцнити зв'язки з Саудівською Аравією
США скасували заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії
10 серпня, 09:14
Удар по Костянтинівці та нова допомога від США. Головне за 9 серпня
Удар по Костянтинівці та нова допомога від США. Головне за 9 серпня
9 серпня, 21:00
Захід відчайдушно намагається відвернути велику війну, а Росія і Китай – максимально залякати світ її перспективою
Глобальна загроза війни в Ізраїлі та наслідки для України
8 серпня, 12:00
Володимир Путін зустрічає кілера Красікова
Стріляв із Путіним, любив дорогі автомобілі: хто такий Красіков і чому його обміняли
2 серпня, 12:59
Гарріс готується до вирішальної електоральної війни
Чи зможе Камала Гарріс змінити хід президентських перегонів?
1 серпня, 11:01
31 липня у парламенті Молдови пройшли обшуки
У Молдові після обшуків у парламенті затримано двох чиновників
31 липня, 21:27
Раніше окупанти заявили про просування на кількох напрямках
Сполучені Штати стурбовані просуванням російських військ в Україні
31 липня, 11:32

Політика

США пояснили важливість візиту прем'єра Індії до України
США пояснили важливість візиту прем'єра Індії до України
Один із кандидатів у президенти США може вийти з гонки
Один із кандидатів у президенти США може вийти з гонки
Заборона ЗСУ бити далекобійними ракетами загрожує операції у Курську – Bloomberg
Заборона ЗСУ бити далекобійними ракетами загрожує операції у Курську – Bloomberg
«Маємо спільних ворогів». Український посол пояснив, чим ЗСУ може допомогти Ізраїлю
«Маємо спільних ворогів». Український посол пояснив, чим ЗСУ може допомогти Ізраїлю
ФБР провело обшуки у будинках американців, підозрюваних у зв'язках з Кремлем
ФБР провело обшуки у будинках американців, підозрюваних у зв'язках з Кремлем
Росія може втрутися у вибори у США – The Conversation
Росія може втрутися у вибори у США – The Conversation

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
17K
Примусове вилучення землі та нерухомості: Рада підтримала законопроєкт
13K
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
12K
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
11K
У росіян шок через бої на Курщині. Путін вигадав, як «врятувати» ситуацію
7925
«Виходу немає!»: польські фермери анонсували нові протести

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua