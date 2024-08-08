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Глобальна загроза війни в Ізраїлі та наслідки для України

glavcom.ua
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Захід відчайдушно намагається відвернути велику війну, а Росія і Китай – максимально залякати світ її перспективою
колаж: glavcom.ua

Як Захід маневрує між Ізраїлем та Україною на фоні загроз з Ірану

Попри загострення російсько-української війни, увага світу прикута до Ізраїлю та Ірану. Захід очікує великого нападу на Єврейську Державу – відповіді на вбивство у Тегерані Ісмаїла Ханії (лідера палестинських терористів ХАМАС, спонсорованих Іраном). Передбачаються масштабний повітряний напад на Ізраїль, а також наземна війна з «Хезболлою» – іранською проксі-армією, що контролює сусідній Ліван.

До міжнародних вод регіону стягнуті десятки американських кораблів, а до самого Ізраїлю перекидають боєприпаси.

Наразі велика війна навколо Ізраїлю виглядає настільки ж небезпечною, наскільки й негарантованою. Експерти з Близького Сходу припускають, що існуюча напруженість виллється, окрім економічних і політичних втрат, лише у військові операції символічного масштабу.

Політичні чинники ситуації:

  • Захід відчайдушно намагається відвернути велику війну, а Росія і Китай – максимально залякати світ її перспективою, перекладаючи з ХАМАС на Захід провину за ізраїльську антитерористичну операцію у Секторі Гази.
  • Іран необов’язково готовий до великої війни прямо зараз, оскільки десятиліттями веде вигідну для себе «холодну» проксі-війну з Ізраїлем, паралельно намагаючись створити ядерну зброю.
  • Повномасштабна війна у регіоні здатна «призупинити» світову економіку – через кількатижневий параліч морських вантажоперевезень. Це, ймовірно, змусить Китай запобігти фактичному початку війни.
  • Найменш передбачуваною є стратегія Ізраїлю. Єврейська Держава побоюється масштабних руйнувань і жертв у разі великої війни, але готова не лише оборонятися, а й завдавати превентивних ударів. Ізраїльський прем’єр Нетаньягу нібито послідовно прагне знищити палестинську державність, використовуючи напади на Ізраїль як привід.

Стратегічні чинники потенційної війни:

  • Головним змістом конфлікту будуть ракетно-дронові атаки на Ізраїль з 2-3 напрямків: з Лівану та Сирії (у т.ч. з Ірану через повітряний простір Іраку та Сирії), через Червоне море та Єгипет з Ємену (контрольованого проіранськими хуситами); через небо Йорданії та Саудівської Аравії.
  • США, Британія та інші країни Заходу можуть повторити операцію 13 квітня 2024 року: масований протиповітряний захист неба над Ізраїлем та Йорданією силами своїх літаків та кораблів. Ця операція відтоді не припиняється (у менших масштабах) у Червоному морі.
  • Ізраїль найбільше побоюється саме ударів з Лівану, адже вважає найнебезпечнішими іранські ракети та БПЛА дальністю до 500 км. Підльотний час балістичних ракет із Лівану не дозволить ППО цілком захистити Хайфу – ключовий порт і третє найбільше місто Ізраїлю. Відзначається, що Іран та його хусити мають і далекобійнішу зброю (у т.ч. здогадно гіперзвукову), але це менш важлива загроза.
  • Наземним виміром війни стане, насамперед, катастрофічне руйнування не лише Гази, а й Лівану (та його тимчасова окупація Ізраїлем). Що, своєю чергою, стане геополітичною поразкою Франції (традиційного «патрона» Лівану) і, водночас, вагомим стримуючим чинником для ліванської «Хезболли». Ізраїль впевнений у цій перемозі, однак, стурбований неминучими втратами своїх людей у боях у надщільній пагорбистій забудові Лівану.
  • Ізраїль є де-факто ядерною державою, однак, експерти не очікують її використання у разі суто повітряного нападу.
  • Росія і США є опосередкованими учасниками потенційної війни. Москва не лише обмінюється військовими технологіями з Іраном, а й нарощує активність своїх «військових радників» у прикордонні Сирії. Американські війська базуються в окремих районах Іраку і регулярно обмінюються повітряними ударами з проіранськими бойовиками.

Головною проблемою для України буде подальше відволікання уваги та ресурсів Заходу від російсько-української війни:

  • Оборона Ізраїлю поглинає істотну частину зброї та фінансів, які Захід міг би надати Україні. Особливо болючою є витрата десятків зенітних та авіаційних ракет НАТО (вартістю кілька мільйонів доларів кожна), як це було у квітневій операції.
  • Тегеран, Москва й Пекін безумовно намагатимуться використати загрозу великої війни на Близькому Сході, щоби політично тиснути на Захід в українському питанні.
  • Практично необмежена західна допомога для Ізраїлю створює обурливу практику подвійних стандартів – на фоні навмисне «дозованого» постачання зброї Україні. Ця практика деморалізує громадськість в Україні та прихильників України по світу.

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Джерело
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Теги: росія Ізраїль Іран війна путін США

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