Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Символічна фраза Зеленського про Путіна довела пропагандистку РФ до істерики

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Символічна фраза Зеленського про Путіна довела пропагандистку РФ до істерики
За даними DeepState вже відомо про щонайменше 44 підконтрольних ЗСУ населених пункти Росії
колаж: Главком

Пропагандистці не сподобалися паралелі між сьогоденням і 2000 роком, коли затонув підводний човен РФ «Курськ»

Відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва почала погрожувати українському президенту Володимиру Зеленському після його слів щодо «фіналу Путіна». Свою заяву Вітязєва опублікувала в Telegram-каналі.

«Тварина. Вбийте його», – написала пропагандистка. Таку реакцію у неї викликало звернення Зеленського 12 серпня. Тоді очільник України нагадав, як 24 роки тому сталася катастрофа підводного човна «Курськ» – символічний початок правління кремлівського диктатора Володимира Путіна.

«Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курськ» – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни», – сказав Зеленський. 

Вітязєвій не сподобалися паралелі між сьогоденням і 2000 роком, коли затонув атомний підводний човен РФ «Курськ». Пропагандистка лише пригадала, як під час Другої світової війни німці програли Курську битву: «Але спершу, розкажіть про німців та Курську битву».

До слова, очільник комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер нещодавно побажав Україні удачі під Курськом: «Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів, зокрема під Курськом. Що успішнішими вони будуть, то швидше Кремль зрозуміє, що в Україні йому нічого не світить».

Також операція ЗСУ у Курській області неабияк змінила вираз обличчя російського диктатора Володимира Путіна у його відеозверненнях. Не дивлячись на те, що Путін не відвідував прикордонні території РФ, не записував окремих звернень щодо Курщини у перші дні українського наступу, а лише на декілька хвилин згадував про це на відеонарадах – різницю між 2022 і 2024 роком важко не помітити.

Нагадаємо, українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

Теги: пропагандист Курщина Telegram Україна катастрофа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Хижняк виступить на другій для себе Олімпіаді
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди
30 липня, 22:06
Сполучені Штати Америки лише 10 з 30 участей на Олімпіадах не були першими в медальному заліку
Олімпіада. США виграли медальний залік, Україна – в топ-25
11 серпня, 19:05
Президент Польщі Анджей Дуда у селищі Олика на Волині
Українсько-польська памʼять як заручниця політики
3 серпня, 17:00
«Путін дуже стурбований тим, що Камала Гарріс може стати президентом Америки»
Путін чекає від Заходу на передачу України в якості «законного призу»
30 липня, 07:25
Центральна частина міста Суджа, РФ
Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке увійшли ЗСУ Тема дня
7 серпня, 20:51
Наступна група румунських пілотів вже почала навчання
Навчальний центр F-16 у Румунії випустив перших пілотів
27 липня, 14:21
«Армія+» спростить ведення документації для військових
Міноборони анонсувало дату виходу додатка «Армія+»
6 серпня, 19:05
Станом на 1 серпня у Фонду національного добробуту залишилося 226 млрд юанів
Уряд РФ роздає підсанкційним сировинним компаніям останні валютні резерви
7 серпня, 22:19
У Липецькій області внаслідок атаки дрона виникла пожежа на військовому аеродромі
На аеродромі під Липецьком тривають пожежі після вибухів: супутникові знімки
9 серпня, 10:12

Соціум

Смерть українця у притулку для біженців Німеччини: поліція затримала підозрюваного
Смерть українця у притулку для біженців Німеччини: поліція затримала підозрюваного
Охоронець, який врятував Путіна від ведмедя, буде наглядати за Курщиною
Охоронець, який врятував Путіна від ведмедя, буде наглядати за Курщиною
Символічна фраза Зеленського про Путіна довела пропагандистку РФ до істерики
Символічна фраза Зеленського про Путіна довела пропагандистку РФ до істерики
Російська армія зіштовхнулася з дефіцитом питної води – британська розвідка
Російська армія зіштовхнулася з дефіцитом питної води – британська розвідка
«Терпи, моя красавица». Як змінилася фізіономія Путіна після Курської операції
«Терпи, моя красавица». Як змінилася фізіономія Путіна після Курської операції
Бунт орендарів Канади: на що пішли люди заради зниження плати за житло
Бунт орендарів Канади: на що пішли люди заради зниження плати за житло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Зеленський зробив заяву про Курщину в особливий для Путіна день
54K
У Курській області вертоліт РФ обстріляв колону окупантів (фото)
39K
Російський журналіст вивісив прапор РФ на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади
35K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
22K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
Вчора, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua