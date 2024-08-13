Символічна фраза Зеленського про Путіна довела пропагандистку РФ до істерики

Пропагандистці не сподобалися паралелі між сьогоденням і 2000 роком, коли затонув підводний човен РФ «Курськ»

Відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва почала погрожувати українському президенту Володимиру Зеленському після його слів щодо «фіналу Путіна». Свою заяву Вітязєва опублікувала в Telegram-каналі.

«Тварина. Вбийте його», – написала пропагандистка. Таку реакцію у неї викликало звернення Зеленського 12 серпня. Тоді очільник України нагадав, як 24 роки тому сталася катастрофа підводного човна «Курськ» – символічний початок правління кремлівського диктатора Володимира Путіна.

«Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курськ» – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни», – сказав Зеленський.

Вітязєвій не сподобалися паралелі між сьогоденням і 2000 роком, коли затонув атомний підводний човен РФ «Курськ». Пропагандистка лише пригадала, як під час Другої світової війни німці програли Курську битву: «Але спершу, розкажіть про німців та Курську битву».

До слова, очільник комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер нещодавно побажав Україні удачі під Курськом: «Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів, зокрема під Курськом. Що успішнішими вони будуть, то швидше Кремль зрозуміє, що в Україні йому нічого не світить».

Також операція ЗСУ у Курській області неабияк змінила вираз обличчя російського диктатора Володимира Путіна у його відеозверненнях. Не дивлячись на те, що Путін не відвідував прикордонні території РФ, не записував окремих звернень щодо Курщини у перші дні українського наступу, а лише на декілька хвилин згадував про це на відеонарадах – різницю між 2022 і 2024 роком важко не помітити.

Нагадаємо, українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.