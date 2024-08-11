Байден пояснив, чому знявся з виборів президента США

Байден зізнався, що коли він балотувався уперше, то вважав себе «перехідним президентом»

Чимало демократів побоювались, що кандидатура Байдена може негативно вплинути на конгресові вибори в листопаді

У своєму першому інтерв’ю після виходу з президентської гонки очільник США Джо Байден детально пояснив своє рішення. За його словами, багато демократів у Конгресі вважали, що він заподіє їм шкоду. Про це Байден заявив в інтерв’ю CBS News.

Як зазначив чинний президент США, опитування, які були у його розпорядженні, показували, що його позиції йшли «нога в ногу» з позиціями його головного опонента Дональда Трампа. Він зауважив, що так було б до останнього, однак у той час чимало демократів побоювались, що кандидатура Байдена може негативно вплинути на конгресові вибори в листопаді.

«Але сталося так, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах», – стверджує американський лідер.

Десятки демократів закликали Байдена передати естафету іншому кандидату, ставлячи під сумнів, чи зможе він перемогти Трампа в листопаді.

До того ж, за словами Байдена, коли він балотувався уперше, то вважав себе «перехідним президентом».

«Я навіть не можу сказати, скільки мені років. Мені важко це вимовити з рота», – зазначив президент США.

Нагадаємо, що наприкінці липня Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії.

Як повідомялося, кандидатка у президенти США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах, від яких часто залежить результат виборів.

До слова, Байден сумнівається, що передача влади у його країні буде мирною, якщо Трамп програє.