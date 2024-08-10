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США скасували заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США скасували заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії
Байден прагне зміцнити зв'язки з Саудівською Аравією
фото з відкритих джерел

Деталі щодо конкретних типів зброї не розголошуються

Президент США Джо Байден погодився зняти обмеження на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії, таким чином відхилившись від своєї попередньої політики. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агенства, Байден прагне зміцнити зв’язки з ключовим партнером і протистояти Ірану.

Байден раніше обмежив продаж високоточних боєприпасів та іншого озброєння, аби примусити Саудівську Аравію припинити військову кампанію проти хуситів у Ємені. Високопоставлений американський чиновник зазначає, що Саудівська Аравія дотрималася своїх зобов'язань, що і дало змогу скасувати обмеження.

Деталі щодо конкретних типів зброї не розголошуються.

Нагадаємо, Іран заявив про намір атакувати Ізраїль після загибелі Ханії у Тегерані 31 липня. Влада країни, а також ліванська «Хезболла» та ХАМАС звинуватили Ізраїль в атаці та пообіцяли відповідь. Про готовність приєднатися до удару також заявили єменські хусіти.

Напередодні Міністерство цивільної авіації Єгипту повідомило, що отримало від влади Ірану рекомендації тимчасово утриматися від польотів у повітряному просторі країни через «навчання». Обмеження діятимуть кілька годин, зокрема 8 серпня.

Згодом, посольство Саудівської Аравії в Лівані закликало громадян виїхати із Лівану через зростання напруженості між Ізраїлем та «Хезболлою».

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Теги: США Джозеф Байден озброєння зброя Саудівська Аравія Іран

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