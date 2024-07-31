Обох посадовців правоохоронці помістили під варту на 72 год

Сьогодні, 31 липня, у парламенті Молдови проqikb обшуки, ймовірно, пов'язані зі справою про шпигунство на користь Росії. Після чого було затримано двох посадовців – секретаріату парламенту та прикордонної поліції – за підозрою у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба прокуратури з боротьби зі злочинністю та в особливо важливих справах Молдови (PCCOCS).

Як розповіли у відомстві, затримані скоювали злочини з 2023 року.

Зокрема, один з них підозрюється в державній зраді після того, як нібито зібрав і передав співробітнику посольства інформацію, яка мала бути використана «на шкоду інтересам Молдови».

У PCCOCS не уточнили, про яке саме посольство йдеться і хто є його співробітником. Однак раніше у молдовських ЗМІ заявляли, що мова про російське посольство у Молдові.

Ще один посадовець підозрюється у змові проти Молдови і діях з метою отримання особистої вигоди. За даними прокуратури, він «підтримував контакт зі співробітником посольства для збору і передачі йому інформації для використання проти інтересів Республіки Молдова». Обох посадовців помістили під варту на 72 години.

Раніше повідомлялося, що молдовська влада нібито розраховує до 2038 року відновити повний контроль над безпекою і громадським порядком у Придністровському регіоні.