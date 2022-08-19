США направили в НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до альянсу

Блінкен направив в НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції

Приєднання країн до НАТО тепер мають ратифікувати всі члени альянсу

Влада США направила керівництву НАТО американські протоколи про ратифікацію угод щодо вступу до альянсу Швеції і Фінляндії. Про це повідомив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

За його словами, передача відповідних документів на зберігання стала останнім кроком з боку Вашингтона в процесі розширення блоку на дві північні держави.

«Я передав на зберігання в НАТО американські протоколи про ратифікацію, це останній крок процесу ратифікації США домовленостей про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО», – написав Блінкен.

Приєднання країн до НАТО тепер мають ратифікувати всі члени альянсу.

Блінкен зауважив, що американські протоколи були передані в депозитарій Північноатлантичного альянсу, в якому зберігаються і ратифікаційні документи, отримані від інших держав.

Нагадаємо, 4 серпня Сенат США прийняв резолюцію про ратифікацію протоколів про приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО.

Понад дві третини Сенату США схвалили в середу вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, що є найзначнішим розширенням альянсу з 30 членів з 1990-х років, коли він стикається з наслідками вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.