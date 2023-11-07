Літак РФ порушив повітряний простір Латвії

Про подію повідомлено керівництво НАТО

Учора, 6 листопада, Латвія зафіксувала порушення свого повітряного простору російським літаком. Про це йдеться у коментарі міністерства оборони Латвії для Delfi.

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За інформацією відомства, російський літак зафіксували радари військово-повітряних сил. Після порушення кордону повітряне судно повернулося на територію Росії.

Після інциденту Національні збройні сили Латвії ініціювали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці країни. Про подію повідомили НАТО.

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Також 7 листопада до Міністерства закордонних справ було викликано уповноваженого співробітника посольства Росії у Латвії. Йому вручили ноту протесту.

Раніше повідомлялося, що британська авіація перехопила російський літак в Естонії. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю.