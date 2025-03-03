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Урсула фон дер Ляєн запропонувала зробити Україну «сталевим дикобразом»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Урсула фон дер Ляєн запропонувала зробити Україну «сталевим дикобразом»
фото: Українська правда

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Київ повинен отримати необхідні ресурси для зміцнення своєї економіки та посилення обороноздатності як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз має терміново переозброїтися та допомогти Україні стати «сталевим дикобразом», який буде нездоланним для потенційних агресорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС повинен сприяти зміцненню України, щоб вона стала «неперетравлюваною для майбутніх загарбників», зокрема для Росії.

За її словами, Київ повинен отримати необхідні ресурси для зміцнення своєї економіки та посилення обороноздатності як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Серед таких ресурсів вона виділила постійну фінансову та військову підтримку з боку союзників, а також надання комплексних гарантій безпеки для захисту потенційної мирної угоди з Росією.

«Ми маємо вжити рішучих заходів. Збільшення інвестицій в оборону на довгий період є надзвичайно важливим. Це критично для безпеки ЄС. Нам також потрібно готуватися до найгіршого», – заявила фон дер Ляєн.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна розглядає всі можливі варіанти підтримки миру в Україні, зокрема й відправку канадських військових у складі міжнародного контингенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

«Канада шукає найефективніші способи допомоги, і, як я вже казав кілька днів тому, всі варіанти залишаються на столі», – наголосив Трюдо.

Він підкреслив, що Канада з перших днів війни є однією з найактивніших країн, які підтримують Україну. За його словами, канадські інструктори вже підготували близько 40 тис. українських військовослужбовців. Водночас прем'єр зазначив, що не хоче поспішати з конкретними заявами щодо майбутніх кроків у забезпеченні миру.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна готова відправити в Україну свої війська та авіацію для миротворчої місії. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресконференцію Стармера з президентом США Дональдом Трампом.

«Великобританія готова надіслати сили на землю і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника», – сказав Стармер.

Теги: міністр Європейський союз Урсула фон дер Ляєн Україна

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