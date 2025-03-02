Англійську мову оголошено офіційною у США вперше в історії країни

Трамп підписав указ про визначення англійської як офіційної мови США

У США офіційної мови як такої на законодавчому рівні ніколи не було

1 березня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким проголосив англійську мову офіційною на території США. Як повідомляє «Главком», відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.

Указ, який підписав американський лідер Трамп, вперше в історії країни офіційно проголошує англійську мовою національною та офіційною мовою Сполучених Штатів Америки.

Зазначається, що всі найважливіші документи США, включаючи Конституцію і Декларацію незалежності, написані англійською, але офіційної мови як такої на законодавчому рівні в країні ніколи не було.

Документ підкреслює, що з моменту заснування США англійська мова була основним засобом комунікації та відображала «основні документи нації», включаючи Декларацію незалежності та Конституцію.

«Знання англійської мови відкриває двері для економічного розвитку та допомагає новим громадянам активно брати участь у житті своїх спільнот, дотримуватися національних традицій і робити свій внесок у наше суспільство», – йдеться в указі.

Трамп також наголосив на важливості єдиної офіційної мови для забезпечення ефективної роботи уряду та створення згуртованого громадянського суспільства.

Документ також підкреслює «історичну значущість англійської мови як засобу єднання різноманітних культур у США», адже багато громадян країни є носіями різних мов, але англійська завжди була мовою спільного спілкування.

На початку лютого, Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

Трамп заявив, що це історичний указ і вже настав час для його підписання.