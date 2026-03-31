Головна Світ Політика
search button user button menu button

Флорида перейменує міжнародний аеропорт на честь Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп обрав основним місцем проживання обрав свій курорт «Мар-а-Лаго» у Вест-Палм-Біч
фото: reuters

Губернатор Флориди від республіканської партії Рон Десантіс підписав закон про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь Дональда Трампа. Це черговий випадок у низці будівель, установ, урядових програм, військових кораблів та грошових коштів, які мають ім’я президента США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рішення про перейменування аеропорту на честь Трампа було ухвалено після того, як минулого року Флорида схвалила план щодо передачі у власність нерухомості в центрі Маямі для розміщення президентської бібліотеки Трампа.

Трамп, уродженець Нью-Йорка, переїхав до Флориди у 2019 році. До переїзду він мешкав у пентхаусі в «Трамп-Тауер», але відтоді основним місцем проживання обрав свій курорт «Мар-а-Лаго» у Вест-Палм-Біч.

Перш ніж назву можна буде змінити, до Федерального управління цивільної авіації має бути подано офіційний запит, після чого управління має внести зміни до різних баз даних польотів та навігації, а також змінити вказівники в аеропорту. Минулого тижня представник Брайан Маст вніс законопроєкт про зміну трилітерного коду аеропорту з PBI на DJT, що позначає ініціали Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відзначив урочисте перейменування дороги на свою честь поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч, що у Флориді. Законодавці штату Флорида схвалили присвоєння почесної нової назви на честь Трампа частині Південного бульвару – дороги, що з'єднує міжнародний аеропорт Палм-Біч з резиденцією президента США Мар-а-Лаго.

До слова, Міністерство фінансів Сполучених Штатів офіційно підтвердило плани щодо розміщення підпису президента Дональда Трампа на паперових грошах.

Теги: США аеропорт Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua