Флорида перейменує міжнародний аеропорт на честь Трампа

Губернатор Флориди від республіканської партії Рон Десантіс підписав закон про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь Дональда Трампа. Це черговий випадок у низці будівель, установ, урядових програм, військових кораблів та грошових коштів, які мають ім’я президента США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рішення про перейменування аеропорту на честь Трампа було ухвалено після того, як минулого року Флорида схвалила план щодо передачі у власність нерухомості в центрі Маямі для розміщення президентської бібліотеки Трампа.

Трамп, уродженець Нью-Йорка, переїхав до Флориди у 2019 році. До переїзду він мешкав у пентхаусі в «Трамп-Тауер», але відтоді основним місцем проживання обрав свій курорт «Мар-а-Лаго» у Вест-Палм-Біч.

Перш ніж назву можна буде змінити, до Федерального управління цивільної авіації має бути подано офіційний запит, після чого управління має внести зміни до різних баз даних польотів та навігації, а також змінити вказівники в аеропорту. Минулого тижня представник Брайан Маст вніс законопроєкт про зміну трилітерного коду аеропорту з PBI на DJT, що позначає ініціали Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відзначив урочисте перейменування дороги на свою честь поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч, що у Флориді. Законодавці штату Флорида схвалили присвоєння почесної нової назви на честь Трампа частині Південного бульвару – дороги, що з'єднує міжнародний аеропорт Палм-Біч з резиденцією президента США Мар-а-Лаго.

До слова, Міністерство фінансів Сполучених Штатів офіційно підтвердило плани щодо розміщення підпису президента Дональда Трампа на паперових грошах.