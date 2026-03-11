Посол Ірану заявив, що внаслідок війни загинуло понад 1300 мирних жителів

Жінки плачуть під час похорону дворічної дитини, яка загинула внаслідок ударів по Тегерану

Посол Ірану в ОНН Амір Саїд Іравані назвав удари США та Ізраїлю жахливими злочинами

Посол Ірану в Організації Об'єднаних Націй звинуватив США та Ізраїль у навмисних нападах на цивільне населення, внаслідок яких з початку конфлікту загинуло понад 1300 осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Виступаючи перед журналістами на засіданні ООН, присвяченому втратам у війні та триваючим американо-ізраїльським ударам, Амір Саїд Іравані заявив, що населені житлові райони та критично важлива цивільна інфраструктура постраждали внаслідок нападів, які він назвав жахливими злочинами.

Він сказав, що було зруйновано 9669 цивільних об'єктів, включаючи майже 8000 житлових будинків, а також комерційні центри, медичні та фармацевтичні заклади, школи та навчальні заклади.

Іравані також повідомив, що в ніч з 5 на 7 березня відбулися потужні удари по сховищах палива в Тегерані та інших містах, заявивши, що в результаті атак в атмосферу потрапила велика кількість небезпечних і токсичних забруднюючих речовин.

За словами Іравані, дощі, що випали вранці 8 березня, поширили забруднюючі речовини через «висококислотні опади», що збільшило ризик ураження дихальних шляхів та забруднення навколишнього середовища.

Він додав, що медичні центри в Тегерані переведені в стан підвищеної готовності, а мешканцям рекомендовано залишатися вдома.

Іравані стверджував, що удари порушили міжнародні зобов'язання щодо охорони навколишнього середовища, зокрема зобов'язання згідно з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Конвенцією про біологічне різноманіття, і розкритикував Раду Безпеки ООН, звинувативши її у «ігноруванні» ситуації в Ірані.

Раніше президент Дональд Трамп поклав провину на Іран за удар по початковій школі на півдні країні, в результаті якого загинули щонайменше 168 дітей та 14 вчителів, що суперечить аналізам CNN, інших ЗМІ та експертів, які припускали, що ймовірно, відповідальними є американські військові.

«Виходячи з того, що я бачив, це зробив Іран», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One. Трамп також охарактеризував іранські боєприпаси як «дуже неточні».

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.